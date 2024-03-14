НБУ снизил учетную ставку в пятый раз с начала большой войны: что будет с процентами по кредитам и депозитам

Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 15 до 14,5% – уже в пятый раз с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Регулятор рассчитывает, что такое послабление монетарной политики не приведет к ощутимому снижению ставок по депозитам, гривневые вклады останутся выгодными для населения. Кредиты же могут подешеветь на 2-3%, прогнозируют в банковском секторе.

Решение вступит в силу с 15 марта, сообщает пресс-служба НБУ. "Снижение учетной ставки на 0,5 процентных пункта поддержит восстановление экономики без угрозы макрофинансовой устойчивости. Ситуация на валютном рынке останется контролируемой, инфляция – умеренной, а доходность гривневых инструментов для сбережений – привлекательной", – заверили в НБУ.

При этом Нацбанк таже снизил ставку по трехмесячными депозитным сертификатам для банков, с 19% до 17,5%. Также уменьшается ставка по кредитам рефинансирования – с 21% до 19,5%. Эти ставки, как видно, остаются выше "учетки". Это необходимо как раз для того, чтобы не допустить падения ставок по депозитам.

Как рассказал OBOZ.UA глава правления Глобус Банка Сергей Мамедов, снижение учетной ставки НБУ в то же время может привести к удешевлению кредитов. Другим важным фактором для этого станет получение Украиной финансовой помощи от международных партнеров в полном объеме.

"Улучшенная учетная ставка положительно повлияет на развитие кредитования. Ведь привлечение ресурсов под реализацию кредитных программ станет еще выгоднее – как для банков, так и для заемщиков. Поэтому вполне возможно, что ставки по автокредитам, общим ипотечным программам банков и девелоперов, а также целевыми кредитами для малого и среднего бизнеса снизятся в среднем на 2-3%", – спрогнозировал эксперт. Впрочем, следует учитывать, что таких изменений следует ожидать далеко не сразу, а, вероятно, уже во втором полугодии-2024.

Почему Нацбанк "опустил" учетную ставку

Это уже пятый раз, когда Нацбанк снижает "учетку" за время полномасштабной войны. Первый раз это произошло в конце июля (с 25 до 22%), после – в сентябре (до 20%), в конце октября (до 16%), а также с 15 декабря (до 15%). Отмечается, что при принятии нынешнего решения учитывались такие тенденции:

замедление инфляции, то есть роста потребительских цен;

сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке ;

; положительные сдвиги в вопросах получения внешней помощи.

"Ситуация на валютном рынке оставалась устойчивой, в частности, благодаря мерам монетарной политики и валютному надзору НБУ. В результате инфляционные и курсовые ожидания большинства групп респондентов также улучшились", – отметили в Нацбанке.

Кроме того, по данным регулятора, доходность банковских депозитов и гособлигаций (ОВГЗ) превышала ожидаемую инфляцию. Соответственно, интерес к сбережениям в гривне сохранялся.

"Объем вложений украинцев в ОВГЗ и депозиты сроком более трех месяцев стабильно росли. Это ограничивало спрос на валюту, а следовательно, способствовало и замедлению инфляции", – констатировали в НБУ.

В Нацбанке добавили, что готовы и дальше снижать учетную ставку. Однако такие шаги НБУ продолжит только при учете баланса рисков для инфляции и курсовой устойчивости. "При устойчивом снижении этих рисков НБУ продолжит шаги по снижению учетной ставки и смягчению ограничений. Это поддержит восстановление экономики и развитие кредитования", – резюмировали в регуляторе.

Учетная ставка и ее производные – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от него долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. От учетной ставки напрямую зависит стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Т. е. чем она ниже, тем дешевле банки предлагают кредиты. И тем больше заемщиков оформляют ссуды. Снижение учетной ставки также сигнализирует о замедлении потребительской инфляции.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам банкиров, ставки по акционным гривневыми депозитам в зависимости от срока размещения средств могут достигнуть 17% годовых, что выше обычных "расценок". Впрочем, такие акции будут точечными и кратковременными, а средние проценты останутся прежними.

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