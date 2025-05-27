НБУ продает особенные 5 и 10 грн с уникальным дизайном: как выглядят. Фото

Нацбанк проводит 27 мая продажу сразу ряда памятных серебряных монет, номиналами 5-10 грн. Цена зависит от конкретной монеты и варьируется от 2 072 до 5 876 грн. При этом каждый покупатель может приобрести не более 1 монеты.

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Об этом сообщили в самом НБУ. По его информации, на продажу выставлены монеты:

"Сергей Параджанов" – 5 грн.

"Памятная монета "Сергей Параджанов" посвящена столетию одного из самых узнаваемых режиссеров ХХ века, вошедшему в историю кинематографа как представитель волны украинского поэтического кино. "Тени забытых предков" и "Цвет граната" – шедевры, которые принесли художнику мировое признание и многочисленные международные награды", – говорится в описании монеты.

О самой монете известно, что она отчеканена из серебра 925 пробы в 2024 году. При этом:

Масса драгоценного металла в чистоте – 15,55.

Гурт – гладкий с углубленными надписями.

Общий тираж – 5 000 штук. Продается монета в специальном футляре.

Цена – 2 072 грн.

"Сила любви" – 10 грн.

"Любовь окутывает нас с рождения, сопровождает в течение жизни и остается с нами навсегда, даже если все остальное проходит. Это чувство вдохновляет на великие свершения, питает наши души и разжигает огонь в сердцах. Эта памятная монета – эхо вечных историй о любви, вдохновляющих художников и мечтателей на протяжении веков", – рассказали в Нацбанке.

Монета "Сила любви" отчеканена из серебра 925 пробы в 2025 году. Известно, что:

Ее тираж составляет 5 000 штук.

Монета продается в специальном футляре.

Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1. Гурт – гладкий с углубленными надписями.

Цена – 3 832 грн.

"Плентанизм (Иван Марчук)" – 10 грн.

"Памятная монета служит почетом выдающемуся мастеру, чье дарование и новаторский подход к живописи получили признание во всем мире. Она является воплощением неисчерпаемой творческой силы и глубины украинской души, живущих в каждом хитросплетении линий на полотнах художника", – говорится в описании монеты.

Монета отчеканена из серебра 925 пробы. Год чеканки – 2024. Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1. Гурт – гладкий с углубленными надписями.

Общий тираж – 7 500 штук. Продается монета в специальном футляре.

Цена – 5 876 грн.

"Пасхальная радость. Писанка" – 10 грн.

"Писанкарство является важнейшим элементом национальной идентичности и сохранения традиций. В 2024 году писанка как украинская традиция и искусство украшения включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО", – говорится в описании монеты.

Как рассказали в НБУ, монета отчеканена из серебра 999 пробы в 2025 году. Известно, что:

Она имеет особенную форму яйца.

Ее тираж составляет 7 500 штук.

Монета продается в специальном футляре.

Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1. Гурт – с секторальным рифлением.

Цена монеты не указывается.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в июне Нацбанк намерен выпустить сразу две новые памятные монеты в 5 грн. Они будут посвящены традиционной украинской керамике из пгт. Опошня на Полтавщине, а также САУ "Богдана".

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