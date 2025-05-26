НБУ планирует выпустить две новые 5 грн с уникальным дизайном: назван срок
В июне Нацбанк намерен выпустить сразу две новые памятные монеты в 5 грн. Они будут посвящены традиционной украинской керамике из пгт. Опошня на Полтавщине, а также САУ "Богдана".
Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:
- Тираж обеих монет составит до 75 тыс. экземпляров.
- Они будут называться "Опошнянская керамика" и "Украинская бавовна. САУ "Богдана".
В целом, о будущих монетах пока известно мало. В частности, что:
- они войдут в серии "Украинское наследие" и "Вооруженные силы Украины".
- будут отчеканены из нейзильбера (специальный сплав меди, никеля и цинка);
- их диаметр будет равен 35 мм.
В целом же, отметим, памятные монеты – это специальные денежные знаки, которые обладают не только платежной, но и культурной, исторической и нумизматической ценностью. Их чеканят:
- как из недрагоценных металлов – в частности, медно-никелевых;
- так и из драгоценных металлов – серебра, золота.
При этом памятные монеты имеют высокий уровень художественного оформления и ограниченные тиражи. А также считаются объектами коллекционирования или инвестирования.
К примеру, на на 27 мая НБУ анонсировал продажу серебряной памятной монеты в 10 грн, посвященную уникальной технике плентанизма украинского художника Ивана Марчука. Цена – 5 876 грн за штуку. Каждый покупатель может приобрести не более 1 монеты.
"Памятная монета служит почетом выдающемуся мастеру, чье дарование и новаторский подход к живописи получили признание во всем мире. Она является воплощением неисчерпаемой творческой силы и глубины украинской души, живущих в каждом хитросплетении линий на полотнах художника", – рассказали в НБУ.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк больше не планирует выпускать 50 копеек – ожидается, что следующий тираж монет этого номинала отчеканят под названием "шаги". Однако для этого народные депутаты должны поддержать идею о переименовании украинской разменной монеты.
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