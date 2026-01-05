Клиентам крупного госбанка посоветовали прийти в отделение для получения "новых" карт: кого касается

Государственный Ощадбанк продлил действие своих карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 года. Теперь они будут действовать по крайней мере до 30 июня 2026 года. Тем же, кто уже перевыпустил свою карту, стоит обратиться за ее получением в банк.

Об этом сообщил глава правления банка Сергей Наумов. Он отметил: продление состоится в автоматическом режиме. Однако не для всех карт.

По его словам, исключения составят карты, срок действия которых истек в течение февраля 2022 – октября 2025 года, а также по которым:

В течение сентября – октября 2025 года была совершена одна или более операций с использованием карты (в т.ч. неуспешных).

При этом сама операция должна быть совершена в кассе, банкомате или терминале любого украинского банка.

Остаток средств равен нулю, и не было никакой операции за последние 6 месяцев.

Важно! Эти условия должны быть соблюдены одновременно.

Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты

В то же время у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, перевыпустить ее.

Как рассказали в банке, сделать это можно в любом из его отделений. При этом перевыпущенную карту можно заказать с доставкой:

как по Украине,

так и за границу.

Прежде всего рекомендуется поменять карту тем, кто столкнулся с мошенниками. А также тем, у кого поврежден пластик или же менялись личные данные.

Еще один способ – оформить мгновенную Digital-карту в системе "Приват24". Для этого нужно:

перейти в раздел "Все карты";

нажать "Добавить";

выбрать "Digital-карта".

Как сообщал OBOZ.UA, Нацбанк запустил трекинг в системе электронных платежей (СЭП) – с 1 декабря. Это позволит клиентам украинских банков отслеживать прохождение своих платежей в режиме 24/7. Воспользоваться новым сервисом могут как отправители, так и получатели платежей.

