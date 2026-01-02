НБУ планирует выпустить новые 100 грн в оригинальном дизайне: назван срок

Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 100 грн. Ожидается, что она появится в августе. Отчеканена же монета будет из золота 900 пробы.

Видео дня

О запланированном выпуске сообщили в самом НБУ. Там отметили: монета получит название "К 35-летию Независимости Украины" и будет посвящена юбилею обретения нашим государством независимости.

О самих новых 100 грн известно немного. Лишь то, что:

Монета будет выпущена тиражом до 1 000 экземпляров.

Ее диаметр составит 32 мм.

В целом же, отметим, памятные монеты – это особый вид денежных знаков, которые помимо платежной функции несут культурное, историческое и нумизматическое значение. Они служат носителями коллективной памяти, запечатлевая значимые даты, события, личности и символы, поэтому часто воспринимаются не только как средство платежа, но и как символический объект.

Для чеканки применяют как недрагоценные металлы (например, медно-никелевые сплавы), так и благородные – серебро и золото. Производство ведется по повышенным стандартам с особым вниманием к художественному оформлению и выразительности дизайна.

Ограниченные тиражи придают монетам эксклюзивность, усиливая интерес коллекционеров и инвесторов. Со временем их стоимость может значительно возрасти: из обычного платёжного средства они превращаются в объект культурного наследия и выгодный инвестиционный актив.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Нацбанк выпустил новую памятную монету номиналом 20 грн. Отчеканена она тиражом 10 000 штук из золота 900 пробы и называется "Архистратиг Михаил".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!