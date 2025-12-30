Нацбанк выпусил новые 20 грн в оригинальном дизайне: как выглядят

Нацбанк выпустил новую памятную монету номиналом 20 грн. Отчеканена она тиражом 10 000 штук из золота 900 пробы и называется "Архистратиг Михаил".

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: именно этот святой считается покровителем тех, кто борется за справедливость.

"Во время полномасштабной войны именно образ Архангела Михаила стал очень популярен в Украине. В частности, среди украинских защитников и защитниц", – говорится в описании монеты.

Как выглядят новые 20 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) изображен стилизованный лавровый венок. Как объяснили в Нацбанке, он символизирует славу и победу.

На реверсе монеты (обратной стороне) на зеркальном фоне изображен Архистратиг Михаил. Справа и слева расположены стилизованные силуэты:

Воинов Вооруженных Сил Украины.

Вертолеты.

Противотанковые ежи,

По кругу надпись: "…за нас и души праведных, и сила архистратига Михаила" Это –строки из поэмы Тараса Шевченко "Гайдамаки".

Где можно купить новые 20 грн

В продажу монета поступит в январе 2026 года. Купить ее можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Также, по мере поступления, она будет доступна к продаже в банках-дистрибьюторах:

Укргазбанк;

ПриватБанк;

Таскомбанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

Зачем НБУ выпускает памятные монеты

В целом же, отметим, памятные монеты – это разновидность денег, которая создается не только для обычных расчетов, но и для закрепления важных культурных и исторических смыслов. Они служат материальными свидетельствами эпохи: на них передают значимые события, даты, выдающихся людей или символы, превращая денежный знак в носитель общественной памяти.

Для их производства используют разные металлы – от недрагоценных сплавов до серебра и золота. Технология изготовления отличается повышенными требованиями: большое внимание уделяют художественной концепции, качеству рельефа и точности исполнения, чтобы монета выглядела не просто средством оплаты, а полноценным миниатюрным произведением.

Небольшие тиражи придают таким выпускам статус эксклюзивной нумизматической продукции, что делает их особенно привлекательными для коллекционеров и инвесторов. Со временем стоимость таких монет может значительно возрастать, и тогда они выходят за рамки своей утилитарной функции, превращаясь в ценный объект владения и элемент культурного наследия.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк выводит из оборота монеты – однако только выпущенные до 2003 года. За счет этого в регуляторе хотят повысить качество наличности в обращении и оптимизировать номинальный ряд.

