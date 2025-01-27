Зарабатывали миллионы на кражах генераторов у военных: в Украине разоблачили схему во главе с командиром бригады

В Украине завершили расследование дела о присвоении генераторов для ВСУ: предприниматели вместе с командиром и заместителем воинской части через сговор уменьшили количество закупленных генераторов, присвоив 133 единицы. Схема нанесла государственному бюджету ущерб более чем на 5 млн грн.

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Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР). Расследование установило, что в 2022 году два предпринимателя, занимавшихся продажей электрогенераторов, вступили в сговор с заместителем командира одной из воинских частей.

Их целью было обеспечение победы подконтрольного общества в тендере на поставку тысячи дизельных генераторов для ВСУ. Сумма контракта составила почти 43 млн грн.

После заключения договора предприниматели в течение двух месяцев не выполняли обязательства. Вместо этого они воспользовались халатностью командира воинской части и через дополнительное соглашение уменьшили количество заказанных генераторов на 133 единицы, оставив общую сумму договора без изменений.

Впоследствии эти генераторы были присвоены дельцами, что привело к потере государственным бюджетом более 5 млн грн. В рамках расследования каждому фигуранту дела выдвинуты соответствующие обвинения:

командир воинской части: ему инкриминируют небрежное отношение к воинской службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины);

ему инкриминируют небрежное отношение к воинской службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины); заместитель командира воинской части: его обвиняют в бездействии военной власти (ч. 4 ст. 426 УК Украины);

его обвиняют в бездействии военной власти (ч. 4 ст. 426 УК Украины); директор одного из предприятий: ему предъявлено обвинение в присвоении или растрате имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины);

ему предъявлено обвинение в присвоении или растрате имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины); заместитель директора другого предприятия: он обвиняется в присвоении имущества, злоупотреблении служебным положением и бездействии военной власти (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 426 УК Украины).

Всем обвиняемым были избраны меры пресечения:

командир воинской части и его заместитель находятся под стражей с возможностью внесения залога в размере 150 тыс. грн;

директор предприятия получил меру пресечения в виде личного обязательства;

заместитель директора другого предприятия находится под стражей с залогом в размере 5 млн грн.

Обвиняемым грозит суровое наказание: лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества. Обвинительный акт уже направлен в суд. Поддержку государственного обвинения будет осуществлять Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

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