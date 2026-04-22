Назад в СССР: в России вернут "госплан" по производству бензина

На фоне регулярных ударов беспилотниками, совершаемых Вооруженными силами Украины (ВСУ) по объектам нефтеперерабатывающей промышленности России, власти страны-агрессора решили вернуть "госплан" по производству бензина и дизтоплива. Аналогичные механизмы широко применялись в советскую эпоху.

Об этом от своих источников узнали росСМИ. Утверждается, что Министерство энергетики РФ уже подготовило проекты соглашений с нефтяными компаниями с рекомендуемыми плановыми объемами производства, отгрузок на внутренний рынок, продаж на бирже и экспорта бензина и дизтоплива класса 5, а нефтяники, в свою очередь, обязуются:

исполнять эти рекомендации с учетом "наличия производственных и логистических возможностей" и соответствующего спроса на внутреннем рынке;

с учетом "наличия производственных и логистических возможностей" и соответствующего спроса на внутреннем рынке; отдавать приоритет поставкам топлива на внутренний рынок по всем каналам реализации;

по всем каналам реализации; обеспечить изменение розничных цен в текущем году на бензин и дизель в рамках инфляции (по Росстату), с учетом изменения фискальной нагрузки в части ставки НДС и акцизов;

в текущем году на бензин и дизель в рамках инфляции (по Росстату), с учетом изменения фискальной нагрузки в части ставки НДС и акцизов; обеспечить безубыточную реализацию нефтепродуктов в регионах Дальнего Востока.

При этом компаниями хотят оставить возможность для обсуждения с Минэнерго изменения "госпланов" на случай "наступления обстоятельств непреодолимой силы".

Перед подписанием таких соглашений российское правительство должно принять соответствующее постановление, а действовать подписанные соглашения будут до конца 2026 года.

За 2025 год украинские БПЛА не менее 80 раз атаковали российские НПЗ, что спровоцировало рекордный истории простой мощностей нефтезаводов (23%). В результаты регионы от Камчатки до Центральной России столкнулись с дефицитом бензина, АЗС перешли на продажу топлива по талонам, а ценники подскочили рекордно за 14 лет – на 12,7% в годовом выражении в сентябре.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2026 году ВСУ продолжили атаковать российские нефтеперерабатывающие мощности. Последние удары пришлись по НПЗ в Самарской области и Туапсе (Краснодарский край). В результате на последнем возник масштабный пожар, дым от которого растянулся на сотни километров и достиг территории Ставрополя.

