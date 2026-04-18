В России прогремели взрывы на очередном НПЗ: дым от пожара виден над всем городом. Фото и видео

Утром 18 апреля в Самарской области РФ во время воздушной тревоги прозвучали взрывы: регион атаковали дроны. После них жители Новокуйбышевска наблюдали в небе над городом густой черный дым.

Сообщается, что под ударом оказался местный НПЗ, там вспыхнул пожар, возможно поражение важной для работы завода установки. Кадры с места публикует Telegram-канал Exilenova+.

Что известно

Тревогу в Самарской области РФ объявили еще ночью, в районе часа. Спустя почти три часа в регионе решили также ввести план "Ковер": местный аэропорт не отправляет и не принимает самолеты.

В это время в регионе уже были слышны "громкие хлопки".

В частности, громко было в городе Новокуйбышевск: там после взрывов в небо поднялся густой черный дым, а местные заявили о прилетах по "заводу".

"Новокуйбышевск, Самарская область был атакован местный НПЗ", – объяснили в Exilenova+.

Там добавили, что опубликованные россиянами фото указывают на возможное поражение важной для завода установки "ЭЛОУ-АВТ-6" (АВТ-11).

Местные паблики писали о том, что в районе жители города 04:30 утра слышали "6-8 взрывов" и наблюдали вспышки.

Местные власти тем временем атаку не комментировали: последнее сообщение в Telegram-канале губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева уведомляло об объявлении "опасности БпЛА".

Новокуйбышевский НПЗ — российский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Входит в группу ПАО "НК "Роснефть". Штаб-квартира компании расположена в Новокуйбышевске.

Мощность НПЗ составляет 8,8 млн тонн нефти в год.

Новокуйбышевский НПЗ является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием среди заводов самарской группы ПАО "НК "Роснефть". Он производит топливо для всех видов транспорта — автомобильного, авиационного, железнодорожного, речных и морских судов, а также компоненты масел, битумы, кокс, продукты нефтехимии.

С начала российского вторжения в Украину Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод обеспечивает продуктами нефтепереработки российских захватчиков, в частности, производит топливо для российских самолетов Ту-22М3.

Предприятие ранее неоднократно было атаковано украинскими дронами.

Как писал OBOZ.UA,16 апреля В российском Туапсе атакован НПЗ. На предприятии загорелись резервуары с нефтью.

Позже в тот же день поражение подтвердили в Генштабе. завод обеспечивал топливом армию РФ.

К ночи 18 апреля пожар на НПЗ россиянам потушить так и не удалось.

