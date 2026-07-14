"Наворовали" более 100 млн грн на правительственной линии "15-45": в Украине раскрыли масштабную схему при закупках

В Украине раскрыли предполагаемую схему на сумму свыше 100 млн гривен: по данным журналистов, программно-техническое обеспечение правительственной линии "15-45" на протяжении многих лет закупалось у связанных между собой компаний с признаками фиктивности, которые получали миллионы из бюджета. В центре внимания оказалась директор Правительственного контактного центра Марианна Вильшинская, которая, как утверждают авторы расследования, не задекларировала жилье в Киеве, а после публикации материала БЭБ (Бюро экономической безопасности) возбудило уголовное дело.

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Об этом говорится в расследовании журналистов программы "На грани". В настоящее время правоохранители проверяют возможное внесение заведомо ложных сведений и вероятное присвоение бюджетных средств.

Что журналисты обнаружили при закупках

В центре расследования оказалось программно-техническое обеспечение Правительственного контактного центра. Именно это учреждение обеспечивает работу правительственной "горячей линии", через которую граждане могут обращаться в органы исполнительной власти.

По утверждению "МЕЖІ", общая сумма средств в выявленной журналистами вероятной схеме превышает 100 миллионов гривен. Авторы материала заявляют, что обслуживание соответствующей инфраструктуры на протяжении многих лет было связано с компаниями, между которыми могли существовать связи. При этом журналисты обратили внимание на владельцев и руководителей отдельных фирм, получавших бюджетные средства.

В частности, в расследовании упоминается компания "ВП-Айти". По данным журналистов, ее владелица была связана с сотнями юридических лиц, а сама компания получала миллионные суммы из бюджета. В то же время авторы расследования обнаружили упоминания об этой владелице в судебных материалах, касающихся краж товаров из "Эпицентра". Среди товаров, о которых шла речь в документах, якобы был даже кошачий корм.

Журналисты также проверили данные о другом владельце компании-подрядчика. Как утверждается в материале, его имя фигурирует в судебных постановлениях, связанных с долгами перед "Киевводоканалом". По мнению авторов расследования, такие обстоятельства вызывают вопросы в отношении компаний, которым доверили многомиллионное программно-техническое обеспечение государственного учреждения.

Вопросы возникли и в отношении директора

Отдельную часть расследования журналисты посвятили руководительнице Правительственного контактного центра Марианне Вильшинской. Она возглавляет учреждение с апреля 2022 года.

В то же время, как отмечает "МЕЖА", работа Вильшинской связана с Киевом еще с 2020 года. При этом в 2020–2025 годах ее зарегистрированное и задекларированное фактическое место жительства, по данным журналистов, находилось во Львове. Именно это обстоятельство привлекло внимание авторов материала.

В разделе декларации, посвященном недвижимости, Вильшинская указывает четыре объекта во Львове и Львовской области. Согласно обнародованным журналистами данным, они принадлежат ее мужу. В то же время информации о квартире, доме или другом жилье в Киеве, которым руководительница государственного учреждения могла бы пользоваться во время работы в столице, в декларации журналисты не нашли.

Журналистов интересует, где именно директор Правительственного контактного центра проживает во время работы в Киеве. Если она пользуется столичной недвижимостью, то на каких условиях, кому принадлежит соответствующее жилье и почему право пользования им не отражено в декларации.

В то же время само отсутствие киевской недвижимости в декларации автоматически не доказывает нарушение. Окончательную правовую оценку обстоятельствам должны дать уполномоченные органы в рамках проверки и уголовного производства. Однако журналисты считают, что на фоне выявленных ими обстоятельств вокруг многомиллионных закупок вопрос о декларации руководительницы государственного учреждения требует отдельной проверки.

После расследования было возбуждено уголовное дело

Как сообщает "МЕЖА", после выхода журналистского материала БЭБ возбудило уголовное дело. По информации издания, речь идет о проверке возможного внесения заведомо ложных сведений и вероятного присвоения бюджетных средств.

Информация о закупках программно-технического обеспечения для правительственной линии теперь должна быть оценена правоохранительными органами. Следствию предстоит установить, действительно ли при заключении и исполнении контрактов имели место финансовые злоупотребления, были ли компании-подрядчики связаны между собой и нанесен ли ущерб государственному бюджету.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине расследуется дело о незаконном присвоении бюджетных средств при закупке беспилотников для сектора безопасности и обороны. Следствие проверяет государственные контракты на сумму почти 7 млрд грн, а также возможное искусственное завышение стоимости БПЛА, использование фиктивных индивидуальных предпринимателей и схем легализации средств.

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