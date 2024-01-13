Наплыв дешевых китайских авто испугал западных производителей – The Economist

Китай бьет все рекорды по количеству произведенных авто. Им удается предлагать дешевые машины, которые быстро занимают свою нишу на западном рынке. Такая ситуация напугала крупнейших западных производителей авто.

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Как пишет издание The Economist, пять лет назад Китай поставлял лишь в четверть меньше автомобилей, чем Япония, которая в то время была крупнейшим экспортером в мире. На этой неделе китайская промышленность заявила, что в 2023 году экспортировала более 5 миллионов автомобилей, что превышает общий показатель Японии.

Крупнейший китайский автопроизводитель Byd продал 0,5 млн электромобилей (EV) в четвертом квартале, оставив Tesla позади. Китайские электромобили настолько современны и, что самое важное, дешевы, что ограничением их экспорта сегодня является нехватка судов для их перевозки. По мере того, как мир декарбонизируется, спрос будет расти и дальше. К 2030 году Китай может удвоить свою долю на мировом рынке, доведя ее до трети, положив конец доминированию национальных чемпионов Запада, особенно в Европе.

С момента запуска программы "Сделано в Китае" в 2014 году Китай нагло игнорировал правила глобальной торговли. Таким образом, у политиков богатых стран возникнет искушение оградить своих автопроизводителей от натиска поддерживаемой государством конкуренции. В октябре Европейская комиссия начала расследование в отношении китайских автомобилей.

"Говорят, что президент Джо Байден рассматривает возможность повышения тарифов на них, хотя американские автопроизводители, защищенные 27,5%-м сбором и подачками Закона о сокращении инфляции, в настоящее время сталкиваются с небольшой конкуренцией со стороны Китая", – говорится в публикации.

Одна из причин заключается в том, что рынок автомобилей перевернется, независимо от торговли с Китаем. В 2022 году 16–18% новых автомобилей, проданных по всему миру, были электрическими. В 2035 году ЕС запретит продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Хотя компании сохраняют своих работников, переходя на производство электромобилей, этот процесс менее трудоемкий.

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