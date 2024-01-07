Никогда не подведут: лучшие авто для снега и льда в 2024 году

Можно иметь авто с самой совершенной системой полного привода, но если вы используете всесезонные шины, марка и класс вашего транспортного средства не будут иметь большого значения. Эксперты говорят, что качественные шины – основное, что нужно на скользкой или заснеженной дороге.

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Потребуется полный комплект зимних шин для безопасности и производительности. Специалисты Auto Blog составили рейтинг самых лучших авто для зимы. Большинство из них имеют дополнительный дорожный просвет для проезда через глубокий снег, дроссельные заслонки и трансмиссии, обеспечивающие лучшее чувство контроля над транспортным средством на скользкой дороге.

Ford Bronco Sport

Топовая модель Bronco Sport Badlands имеет усовершенствованную систему полного привода с распределением крутящего момента. Комплектации стандартно оснащены полным приводом, большим дорожным просветом и режимом Slippery Drive, калибрующим различные элементы управления и системы автомобиля для лучшей реакции на лед и снег. Если вы ищете небольшой внедорожник, Bronco Sport будет лучшим выбором.

Acura RDX

Система полного привода Acura с чрезвычайной управляемостью была одной из первых, внедривших распределение крутящего момента. Acura RDX предлагает больший клиренс и позиционирует себя в самом популярном сегменте роскошных внедорожников.

Subaru Crosstrek

Subaru Crosstrek действительно готов к снегопадам – в значительной степени благодаря системе симметричного полного привода, что постоянно передает мощность на все колеса, а не просто реагирует на пробуксовку. Автомобили также хорошо подходят для перевозки зимнего снаряжения. Crosstrek имеет сравнительно доступную цену и значительно лучшую экономию топлива, чем все остальные в этом списке. Кроме стандартного полного привода и высокого дорожного просвета Crosstrek можно улучшить настройкой Deep Snow/Mud в комплектации Sport, которая также добавляет много лучший двигатель 2,5 л.

Audi A4 Allroad

Системы полного привода Audi Quattro уже давно являются одними из лучших в отрасли. Эксперты выбрали Allroad, поскольку его низший центр тяжести, меньшие размеры и большая маневренность по сравнению с небольшими внедорожниками обеспечивают качественную и комфортную езду даже в сложных условиях.

Honda Pilot

Все дело в системе полного привода. Pilot, а также его собратья Passport и Ridgeline предлагают то, что фактически является версией предыдущего поколения полноприводной системы Acura с распределением крутящего момента. Это дает ему преимущество перед большинством конкурентов с трехрядными кроссоверами. Авто включает специальный режим Snow, лучше реагирующий на входные данные (особенно по сравнению с Subaru Ascent).

Jeep Grand Cherokee

Grand Cherokee и его семиместный брат Jeep Grand Cherokee L готовы преодолевать гораздо более экстремальные условия, чем обычный снег. Среди трех систем полного привода, топовая Quadra-Drive II, стандартная для Trailhawk и Summit и опционально для Overland, включает электронный дифференциал ограниченного трения для задней оси, который улучшает сцепление с дорогой. Самые высокие комплектации JGC также включают в себя пневматическую подвеску Quadra-Lift, которая увеличивает клиренс.

Land Rover Defender

Defender – отличный зверь, способный справиться с любой задачей, особенно по сравнению с роскошными внедорожниками аналогичного ценового сегмента. Что касается снега, то его стандартная пневматическая подвеска позволяет поднять Defender выше, чем большинство внедорожников. Системы камер, предназначенные для бездорожья, также пригодятся.

Land Rover Range Rover

Range Rover может быть не таким мощным как Defender, но содержит много качественных характеристик: регулируемая по высоте подвеска, специальный режим вождения на снегу, системы внедорожных камер и лучшая управляемость по сравнению с другими внедорожниками.

Mazda CX-50

Мазда CX-50 обеспечивает лучшую стабильность. Автомобиль также предлагает достаточный дорожный просвет, поэтому вы с меньшей вероятностью застрянете на глубоком снегу.

Rivian R1T и R1S

Благодаря отдельным двигателям на каждом колесе грузовик Rivian R1T и внедорожник R1S выводят распределение крутящего момента на совсем другой уровень. Авто также имеет вездеходные шины (не такие, как зимние, но безусловно способные ездить на снегу), качественную регулировку высоты, удивительно низкий центр тяжести и исключительную управляемость. Однако любопытно, что среди восьми режимов вождения нет специального режима снега.

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