На таможне в Украине выявили тысячи нарушений на 10 млрд грн: что изъяли на границе

За девять месяцев 2025 года на украинской таможне выявили более 7 тысяч нарушений правил оформления ввоза товаров. В результате были изъяты различные товары и наличные общей стоимостью почти 823 млн грн.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе. Отмечается, что в результате наложенных штрафов в государственный бюджет удалось взыскать уже 45 млн грн.

Нарушения на таможне

Общее количество таможенных нарушений в Украине в январе-сентябре составило 7289, а их стоимость таможенники оценили в 10,3 млрд грн. В результате 2629 дел сотрудники таможни временно изъяли предметы правонарушений на сумму 822,6 млн гривен. В том числе речь идет о:

промышленных товарах на 589 млн грн;

транспортных средствах на более чем 146 млн грн;

продовольственных товарах на более чем 58 млн грн;

валюте на 29 млн грн.

Отмечается, что в 1438 делах о нарушении таможенных правил были применены штрафы на сумму 50 млн грн. В результате с учетом дел, рассмотренных за предыдущий период, в госбюджет было взыскано 45 млн грн.

В связи с этим на рассмотрение в суд было передано 3997 дел о нарушении таможенных правил на сумму более 9,8 млрд грн. По результатам рассмотрения дел судами, в том числе заведенных в предыдущие периоды, было конфисковано товаров и наложено штрафов на 3,5 млрд грн.

Таможенная реформа в Украине

В августе премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила о начале масштабной реформы украинской таможни. Ее цель – превратить ведомство в современную сервисную службу, которая будет соответствовать стандартам Европейского Союза. При этом таможня должна работать эффективно и максимально прозрачно для бизнеса и государства

Важно, что за перезагрузку украинской таможни народные депутаты Верховной Рады проголосовали еще в сентябре 2024 года. Принятый законопроект предусматривает:

урегулирование существенных условий контракта о прохождении службы в таможенных органах ;

; определение требований к профессиональной компетентности таможенников ;

; введение процедуры ротаций работников таможни, проверок на добропорядочность и мониторинга образа жизни ;

; возможность проведения психофизиологического опроса с применением полиграфа ;

; урегулированы условия оплаты труда на таможне ;

; усовершенствованы подходы к формированию конкурсной комиссии по проведению конкурса на должность руководителя Государственной таможенной службы, аттестационных комиссий и комиссии по проведению внешней независимой оценки (аудита) эффективности деятельности этого учреждения.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно, несмотря на многолетние запреты и эмбарго, в Украине на таможенном посту остановили почти центнер красной икры и крабового мяса российского происхождения. Запрещенный товар временно изъят, а нарушителям грозит судебное наказание.

