"Должна стать современной сервисной службой": Свириденко анонсировала реформу таможни

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила о начале масштабной реформы украинской таможни. Ее цель – превратить ведомство в современную сервисную службу, которая будет соответствовать стандартам Европейского Союза.

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При этом таможня должна работать эффективно и максимально прозрачно для бизнеса и государства. Об этом глава правительства сообщила в своем Telegram-канале.

Свириденко уже провела совещание с министром финансов Сергеем Марченко. По его итогам было принято решение вынести на рассмотрение ближайшего заседания правительства решение о формировании конкурсной комиссии для отбора нового руководителя таможни.

"Важно провести этот отбор прозрачно и профессионально. Таможня должна стать современной сервисной службой, которая соответствует стандартам Европейского Союза и стопроцентно честно работает на наполнение бюджета", – подчеркнула она.

Что предшествовало

Журналисты обнаружили несоответствие уровня жизни главы Энергетической таможни Гостаможслужбы Анатолия Комара и его заработка. Он и его семья ездят на элитных авто, живут в элитном ЖК в столице, владеют имением в элитном пригороде Киева, а дочь госслужащего учится в частном колледже в Лондоне, где за год надо платить больше, чем получает чиновник. Он, к слову, только в 44 года является пенсионером.

Главный государственный инспектор Волынской таможни Владимир Багрий устроил пьяное ДТП во Львовской области. Патрульные, чтобы "отмазать" чиновника, водителем авто в документах назвали человека, которого даже не было на месте аварии – после служебного расследования двух патрульных из Сокаля уволили, а Багрий сам подал заявление о том, что уходит с должности.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правительства Юлия Свириденко считает, что в украинском обществе проблема коррупции является несколько преувеличенной. А люди сталкивались с ней гораздо меньше, чем об этом говорится.

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