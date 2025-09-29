Украинцев пытались накормить запрещенной российской икрой: таможенники остановили контрабанду на 170 тыс. грн

Несмотря на многолетние запреты и эмбарго, в Украине на таможенном посту остановили почти центнер красной икры и крабового мяса российского происхождения. Запрещенный товар временно изъят, а нарушителям грозит судебное наказание.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины. На таможенном посту "Устилуг" в Волынской области таможенники задержали гражданина Украины, который пытался ввезти почти центнер красной икры и крабового мяса российского происхождения.

Ориентировочная стоимость груза превышает 170 тысяч гривен, что делает его одной из самых масштабных попыток контрабанды пищевых продуктов последних месяцев. Как отмечают в Государственной таможенной службе Украины, ввоз товаров из России запрещен еще с 2015 года, а с апреля 2022 года Кабинет министров Украины установил полное эмбарго на торговлю с государством-агрессором.

Несмотря на это, нарушитель решил перевезти товар через Европу и вернуться в Украину через таможенный пост "Устилуг", явно пренебрегая законом. Таможенники отметили, что контейнеры и стеклянные банки с красной икрой и крабовым мясом находились в салоне буса без попыток сокрытия, а на упаковке было четко указано: "РФ, Камчатский край" Это однозначно свидетельствовало о российском происхождении продукции и ее запрещенном для ввоза статусе.

Изъятый товар сейчас временно хранится на таможне, а в отношении нарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Окончательное решение по делу примет суд, который определит наказание, которое может включать штраф и другие санкции в соответствии с украинским законодательством.

Такой случай является очередным доказательством того, что незаконный ввоз российских продуктов все еще остается актуальной проблемой, несмотря на многолетние запреты. Таможенники подчеркивают бдительность граждан и призывают сообщать о любых попытках контрабанды, чтобы не допустить попадания запрещенной продукции на украинский рынок.

