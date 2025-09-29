УкраїнськаУКР
русскийРУС

Украинцев пытались накормить запрещенной российской икрой: таможенники остановили контрабанду на 170 тыс. грн

Дарина Герцева
Рынки и компании
2 минуты
399
На Волыни задержали почти центнер российской икры

Несмотря на многолетние запреты и эмбарго, в Украине на таможенном посту остановили почти центнер красной икры и крабового мяса российского происхождения. Запрещенный товар временно изъят, а нарушителям грозит судебное наказание.

Видео дня

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины. На таможенном посту "Устилуг" в Волынской области таможенники задержали гражданина Украины, который пытался ввезти почти центнер красной икры и крабового мяса российского происхождения.

На Волыни задержали почти центнер российской икры

Ориентировочная стоимость груза превышает 170 тысяч гривен, что делает его одной из самых масштабных попыток контрабанды пищевых продуктов последних месяцев. Как отмечают в Государственной таможенной службе Украины, ввоз товаров из России запрещен еще с 2015 года, а с апреля 2022 года Кабинет министров Украины установил полное эмбарго на торговлю с государством-агрессором.

Запрещенный товар временно изъят

Несмотря на это, нарушитель решил перевезти товар через Европу и вернуться в Украину через таможенный пост "Устилуг", явно пренебрегая законом. Таможенники отметили, что контейнеры и стеклянные банки с красной икрой и крабовым мясом находились в салоне буса без попыток сокрытия, а на упаковке было четко указано: "РФ, Камчатский край" Это однозначно свидетельствовало о российском происхождении продукции и ее запрещенном для ввоза статусе.

Таможенники снова остановили контрабанду

Изъятый товар сейчас временно хранится на таможне, а в отношении нарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Окончательное решение по делу примет суд, который определит наказание, которое может включать штраф и другие санкции в соответствии с украинским законодательством.

Такой случай является очередным доказательством того, что незаконный ввоз российских продуктов все еще остается актуальной проблемой, несмотря на многолетние запреты. Таможенники подчеркивают бдительность граждан и призывают сообщать о любых попытках контрабанды, чтобы не допустить попадания запрещенной продукции на украинский рынок.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские таможенники не допустили ввоз в Украину партии контрафактных китайских детских игрушек общей стоимостью более 500 тыс. грн. Судя по опубликованным фото, преобладающая тематика продукции – трендовые куклы Labubu.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!