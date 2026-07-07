На рынке недвижимости наступил "мертвый сезон": украинцы ищут дешевые квартиры

Украинский рынок недвижимости вступил в "мертвый сезон": покупателей немного, сделки заключаются медленно, а владельцы всё чаще вынуждены идти на скидки, чтобы найти реального покупателя. В то же время всё больше людей ждут возможности купить жильё значительно дешевле рыночной цены, однако по-настоящему "копейчаные" квартиры обычно продаются непублично и редко попадают в открытые объявления.

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Об этом пишет сертифицированный оценщик Людмила Симонова. После начала полномасштабной войны приоритеты покупателей существенно изменились. Если раньше решающими факторами были район, планировка или дизайн квартиры, то теперь все больше внимания уделяется безопасности.

Покупатели в первую очередь интересуются наличием укрытия, конструктивными особенностями дома, удаленностью от объектов критической инфраструктуры и возможностью бесперебойного снабжения электроэнергией, водой и теплом. Именно поэтому даже два одинаковых дома, расположенных рядом, могут существенно отличаться по стоимости. Если один из них имеет укрытие, резервное электроснабжение и стабильные коммуникации, его квартиры могут стоить на 15-20 % дороже.

Запад Украины остается самым активным рынком

Война продолжает менять географию украинского рынка недвижимости. Из-за релокации предприятий и переезда большого количества внутренне перемещенных лиц стабильный спрос сохраняется в западных областях. Во Львове и Ужгороде цены на новостройки практически сравнялись с киевскими, а в отдельных сегментах даже превысили их.

В то же время в прифронтовых регионах рынок остается вялым, а аренда жилья местами опустилась почти до уровня коммунальных платежей. Днепр также остается одним из крупнейших центров для переселенцев, что поддерживает спрос на бюджетное жилье и недорогую аренду.

Еще одним заметным трендом стал резкий рост интереса к частным домам. Собственное жилье легче обеспечить генератором, автономным отоплением, запасами воды и другими системами, которые помогают пережить возможные отключения электроэнергии.

Из-за этого спрос на дома вблизи крупных городов, особенно Киева, продолжает расти. Параллельно возрос интерес и к земельным участкам, ведь часть украинцев планирует строить собственное жилье в относительно более безопасных регионах страны.

Квартиры с ремонтом стали цениться значительно выше

Если до войны многие покупатели отдавали предпочтение квартирам без отделки, чтобы обустроить их по своему вкусу, то сейчас ситуация изменилась. Из-за резкого подорожания строительных материалов, дефицита мастеров и высокой стоимости ремонтных работ всё больше людей ищут уже готовое жилье.

Особенно ценятся квартиры с качественным или дизайнерским ремонтом, в которые можно заселиться сразу после покупки. Изменились и предпочтения относительно этажности. Спрос на квартиры с панорамными окнами и на верхних этажах значительно снизился. Зато многие украинцы вновь обратили внимание на дома советской застройки, где есть газоснабжение и нет необходимости пользоваться лифтом.

Продавцов много, а покупателей не хватает

По словам эксперта, в настоящее время главной проблемой рынка является не нехватка жилья, а отсутствие достаточного количества покупателей. Немало владельцев больших квартир уже сняли свои объекты с продажи после длительных безуспешных попыток найти покупателей. В то же время на рынке стало больше жилья, которое продают украинцы, переехавшие за границу и постепенно определяющиеся со своими дальнейшими планами.

При этом застройщики продолжают заявлять о дефиците квартир, хотя проблема заключается именно в слабом спросе, а не в недостатке предложения. Несмотря на то, что цены на большинство объектов уже приблизились к довоенному уровню, на рынке сформировалось большое количество потенциальных покупателей, которые надеются приобрести недвижимость с очень большим дисконтом.

Впрочем, подобные предложения почти не появляются в открытой продаже. Если жилье продается значительно дешевле рыночной стоимости, такие сделки чаще всего заключаются между знакомыми или через закрытые договоренности, поэтому они практически не влияют на официальную статистику цен.

В начале лета несколько замедлился и рост стоимости аренды. Эксперты отмечают, что владельцы квартир всё чаще соглашаются на небольшие скидки, чтобы быстрее найти арендаторов. Однако такое затишье называют сезонным.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в июле резкого скачка стоимости аренды жилья в Украине не ожидается, однако в городах с высоким спросом отдельные квартиры могут начать дорожать уже в ближайшее время. Наибольший рост цен традиционно прогнозируется в конце августа, когда из-за студентов, переселенцев и сезонных переездов резко возрастет спрос на арендуемое жилье.

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