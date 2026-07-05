Арендная плата в Украине может вырасти уже в ближайшее время: когда ожидать наибольшего скачка цен

В июле резкого скачка стоимости аренды жилья в Украине не ожидается, однако в городах с высоким спросом отдельные квартиры могут начать дорожать уже в ближайшее время. Наибольший рост цен традиционно прогнозируется в конце августа, когда из-за студентов, переселенцев и сезонных переездов резко возрастет спрос на арендуемое жилье.

Видео дня

Об этом рассказала аналитик рынка недвижимости Виктория Берещак в комментарии СМИ. По её словам, перед началом нового учебного года конкуренция за качественное жильё значительно усиливается, что традиционно приводит к пересмотру стоимости аренды.

После весеннего оживления активность арендаторов несколько снижается, а большинство владельцев квартир не спешат менять цены. В этот период количество новых запросов остается умеренным, поэтому на большинстве рынков арендные ставки будут сохраняться примерно на нынешнем уровне.

Впрочем, это не означает полной стабильности. В регионах, где не хватает качественных квартир, а спрос остается высоким, владельцы могут уже в июле повысить стоимость аренды. Наибольшая вероятность локального роста цен наблюдается в крупных городах и регионах с традиционно высоким спросом на жилье. Прежде всего это касается:

Киева;

Львова;

Ужгорода;

Ивано-Франковска;

Черновцы.

Именно в этих городах востребованные квартиры сдаются довольно быстро, а предложение нередко не успевает за спросом. Из-за этого отдельные владельцы уже сейчас могут пересматривать стоимость аренды. В то же время эксперты отмечают, что пока речь идет не об общеукраинской тенденции, а лишь о единичных случаях.

Наиболее заметный рост стоимости аренды традиционно происходит во второй половине августа. Именно тогда на рынок одновременно выходят:

студенты, ищущие жилье перед началом учебного года;

молодые специалисты, переезжающие на новую работу;

семьи, меняющие место жительства до начала учебы детей;

внутренне перемещенные лица, которые продолжают искать жилье в более безопасных регионах.

Увеличение количества потенциальных арендаторов приводит к тому, что лучшие квартиры сдаются буквально за несколько дней, а владельцы получают возможность повышать цены. Если до конца лета не произойдет существенных изменений в ситуации с безопасностью, именно конец августа может стать периодом наиболее активного роста арендных ставок в 2026 году.

Отдельно эксперт обращает внимание на краткосрочную аренду. В июле традиционно активизируется туристический сезон в Закарпатье, Прикарпатье, Буковине и отдельных районах Одесской области. Из-за этого часть владельцев переводит свои квартиры с долгосрочной аренды на посуточную.

Для владельцев это часто выгоднее, ведь посуточная аренда приносит больший доход в сезон отпусков. В результате количество квартир, доступных для долгосрочной аренды, временно сокращается, что также может способствовать росту цен. Более всего такой эффект ощущается во Львове, Ужгороде, Черновцах, Яремче, районе Буковеля, а также в части курортных населенных пунктов Одесской области.

По данным рынка по состоянию на май 2026 года, больше всего в процентном соотношении за год выросла стоимость аренды однокомнатных квартир в Запорожской и Харьковской областях. В Запорожской области средняя стоимость аренды выросла примерно на 60% и составляет около 8 тысяч гривен в месяц.

В Харьковской области цены выросли примерно на 44%, а средняя аренда однокомнатной квартиры сейчас стоит около 6,5 тысячи гривен. Несмотря на это, самыми дорогими для арендаторов остаются западные области Украины.

Так, в Закарпатье средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры уже достигла почти 21,8 тысячи гривен в месяц, что примерно на 31% больше, чем год назад. В Ивано-Франковской области средняя цена аренды составляет около 16 тысяч гривен, продемонстрировав годовой рост почти на 29%.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в большинстве регионов Украины частные дома в городах остаются дороже, чем в области, но разница постепенно сокращается из-за более быстрого роста цен в пригородах. Наибольший разрыв зафиксирован в Черкассах, где городской квадрат уже стоит более чем в три раза дороже областного.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!