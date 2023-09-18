На рынках выставили новые цены: сколько теперь стоит важный овощ

В Украине выросли цены на картофель. За год этот овощ подорожал на 30-40% – в прошлом сентябре его средняя цена была 5 грн/кг, сейчас – 7-8 грн/кг. Причин же такого роста несколько – в частности, воздействие вредителей.

Об этом OBOZREVATEL рассказал советник директора по вопросам агропромышленного комплекса оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Иван Стефанишин. "Много картошки было повреждено вредителями", – объяснил он.

Другая причина – потеря собственной базы семеноводства. Дело в том, отметил эксперт, что сорта в Украине не обновляются. А это приводит к тому, что "каждый год у нас на посадку все меньше".

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"Система в разваленном состоянии. Предприятия не производят базу для населения размножением сортов. Мы уже более чем на 70% зависим от иностранной селекции, а это в аграрном секторе – потеря независимости", – констатировал эксперт.

Сколько картофель стоит в супермаркетах

Если же оценивать динамику изменения цен на картофель в текущий момент, то для украинцев она положительная: в супермаркетах овощ дешевеет. Так, 18 сентября его средняя стоимость составляет 10,46 грн/кг, что, по данным "Минфина", почти на 2 грн ниже средней цены августа в 12,24 грн/кг.

В отдельных же сетях супермаркетов 1 кг картофеля продают по 8,5-12,9 грн. В частности:

Metro – 11,34 грн;

Auchan – 8,5 грн;

Megamarket – 12,9 грн;

Varus – 9,1 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом же за год в Украине выросли цены практически на всю еду. С августа 2022 года по август 2023-го она подорожала на 7,7%. Больше всего – яйца, сразу на 35,4%.

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