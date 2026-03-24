На АЗС в Украине начали продавать лекарства: полный список адресов

После того, как автомобильным заправочным станциям в Украине разрешили продавать лекарственные средства, лицензии на такую деятельность получили 38 АЗС. Это преимущественно станции крупнейших сетей – "Укрнафта" и ОККО.
Об этом сообщили в "НафтоРинку", приводя ответ Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Украинцы уже могут приобрести лекарства на заправках, расположенных по следующим адресам:
|
Город
|
Адрес
АЗС
|
Васильков
|
ул. Бархатная, 1-А
ОККО №КВ57
|
Городок
|
ул. Львовская, 320 Б
ОККО №ЛВ51
|
Гостомель
|
ул. Гайдамацкая, 11А
ОККО №КВ43
|
Калиновка
|
ул. Киевская, 3-В
ОККО №КВ06
|
Киев
|
ул. Богатырская, 1/20
ОККО №КВ66
|
Киев
|
пр-т Академика Палладина, 33
ОККО №ЛВ63
|
Киев
|
ул. Академика Заболотного, 158-Д
ОККО №КВ12
|
Киев
|
ул. Днепровская Набережная, 8
ОККО №КВ22
|
Киев
|
пр-т Броварской, 20
ОККО №КВ29
|
Киев
|
ул. Академика Заболотного, 25
ОККО №КВ11
|
Киев
|
ул. Семена Скляренко, 4
ОККО №КВ61
|
Киев
|
пр-т Броварской, 44
ОККО №КВ23
|
Киев
|
ул. Новоконстантиновская, 4Ж
ОККО №КВ62
|
Киев
|
ул. Зодчих, 5а
Мигрол №02145
|
Киев
|
ул. Электриков, 32а
Glusco №02102
|
Киев
|
пр-т Науки, 5
Glusco №02036
|
Киев
|
пр-т Степана Бандеры, 25
Glusco №02101
|
Киев
|
пр-т Оболонский, 1а
Glusco №02106
|
Киев
|
бульв. Николая Михновского, 40а
Glusco №02142
|
Киев
|
пр-т Николая Бажана, 1а
Glusco №02147
|
Польза
|
ул. Киевская, 52
Укрнафта №17/003
|
Краковец
|
ул. Вербицкого М., 68
ОККО №ЛВ17
|
Крюковщина
|
ул. Аскания, 2А
ОККО №КВ64
|
Львов
|
ул. Замарстыновская, 174
ОККО №ЛВ02
|
Львов
|
ул. Городоцкая, 284-1
ОККО №ЛВ15
|
Мироновка
|
ул. Соборности, 147А
ОККО №КВ80
|
Новые Петровцы
|
ул. Свято-Покровская, 1-Г
ОККО №КВ54
|
Новояворовск
|
ул. Львовская, 25
ОККО №ЛВ08
|
Пасеки-Зубрицкие
|
ул. Хмельницкого Б., 3
ОККО №ЛВ88
|
Пии
|
ул. Молодежная, 20
ОККО №КВ81
|
Рясне-Русское
|
ул. Кольцевая, 5
ОККО №ЛВ03
|
Сокольники
|
ул. Сковороды, 22
ОККО №ЛВ97
|
Солонка
|
ул. Стрыйская, 34
ОККО №ЛВ89
|
Софиевская Борщаговка
|
ул. Большая Кольцевая, 54
ОККО №КВ04
|
Софиевская Борщаговка
|
ул. Большая Кольцевая, 104-А
Альянс Холдинг №4047
|
Чабаны
|
ул. Одесское шоссе, 12
ОККО №КВ44
|
(трасса)
|
автодорога Киев-Харьков-Довжанский, 45 км+20 м
ОККО №КВ32
|
(трасса)
|
автодорога Киев-Харьков-Довжанский, 45 км+250 м
ОККО №КВ33
Уже скоро список как АЗС, так и сетей расширится. В Гослекслужбе отметили, что кроме ОККО, "Укрнафты", "Альянс холдинга" и "Мигрола", заявки на получение лицензии на розничную продажу лекарств подали ООО "Глуско Ритейл", ООО "ЕВРО СМАРТ ПАУЭР" ("БРСМ-Нафта") и ЧП "Укрпалетсистем" (UPG).
По данным медиа, сеть "БРСМ-Нафта" уже начала сотрудничеством с аптечной сетью "Подорожник", а компания KLO – с "911". Суть партнерства заключается в заключении договоров между АЗС и субъектами, имеющими лицензию на розничную торговлю лекарственными средствами.
Как уже сообщал OBOZ.UA, отпускать лекарства на кассе АЗС имеет право только специалист с образованием не ниже профессионального младшего бакалавра по специальности "Фармация". К тому же, на заправках разрешено продавать только безрецептурные лекарства.
