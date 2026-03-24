На АЗС в Украине начали продавать лекарства: полный список адресов

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
После того, как автомобильным заправочным станциям в Украине разрешили продавать лекарственные средства, лицензии на такую деятельность получили 38 АЗС. Это преимущественно станции крупнейших сетей – "Укрнафта" и ОККО.

Об этом сообщили в "НафтоРинку", приводя ответ Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Украинцы уже могут приобрести лекарства на заправках, расположенных по следующим адресам:

Город

Адрес

АЗС

Васильков

ул. Бархатная, 1-А

ОККО №КВ57

Городок

ул. Львовская, 320 Б

ОККО №ЛВ51

Гостомель

ул. Гайдамацкая, 11А

ОККО №КВ43

Калиновка

ул. Киевская, 3-В

ОККО №КВ06

Киев

ул. Богатырская, 1/20

ОККО №КВ66

Киев

пр-т Академика Палладина, 33

ОККО №ЛВ63

Киев

ул. Академика Заболотного, 158-Д

ОККО №КВ12

Киев

ул. Днепровская Набережная, 8

ОККО №КВ22

Киев

пр-т Броварской, 20

ОККО №КВ29

Киев

ул. Академика Заболотного, 25

ОККО №КВ11

Киев

ул. Семена Скляренко, 4

ОККО №КВ61

Киев

пр-т Броварской, 44

ОККО №КВ23

Киев

ул. Новоконстантиновская, 4Ж

ОККО №КВ62

Киев

ул. Зодчих, 5а

Мигрол №02145

Киев

ул. Электриков, 32а

Glusco №02102

Киев

пр-т Науки, 5

Glusco №02036

Киев

пр-т Степана Бандеры, 25

Glusco №02101

Киев

пр-т Оболонский, 1а

Glusco №02106

Киев

бульв. Николая Михновского, 40а

Glusco №02142

Киев

пр-т Николая Бажана, 1а

Glusco №02147

Польза

ул. Киевская, 52

Укрнафта №17/003

Краковец

ул. Вербицкого М., 68

ОККО №ЛВ17

Крюковщина

ул. Аскания, 2А

ОККО №КВ64

Львов

ул. Замарстыновская, 174

ОККО №ЛВ02

Львов

ул. Городоцкая, 284-1

ОККО №ЛВ15

Мироновка

ул. Соборности, 147А

ОККО №КВ80

Новые Петровцы

ул. Свято-Покровская, 1-Г

ОККО №КВ54

Новояворовск

ул. Львовская, 25

ОККО №ЛВ08

Пасеки-Зубрицкие

ул. Хмельницкого Б., 3

ОККО №ЛВ88

Пии

ул. Молодежная, 20

ОККО №КВ81

Рясне-Русское

ул. Кольцевая, 5

ОККО №ЛВ03

Сокольники

ул. Сковороды, 22

ОККО №ЛВ97

Солонка

ул. Стрыйская, 34

ОККО №ЛВ89

Софиевская Борщаговка

ул. Большая Кольцевая, 54

ОККО №КВ04

Софиевская Борщаговка

ул. Большая Кольцевая, 104-А

Альянс Холдинг №4047

Чабаны

ул. Одесское шоссе, 12

ОККО №КВ44

(трасса)

автодорога Киев-Харьков-Довжанский, 45 км+20 м

ОККО №КВ32

(трасса)

автодорога Киев-Харьков-Довжанский, 45 км+250 м

ОККО №КВ33

Уже скоро список как АЗС, так и сетей расширится. В Гослекслужбе отметили, что кроме ОККО, "Укрнафты", "Альянс холдинга" и "Мигрола", заявки на получение лицензии на розничную продажу лекарств подали ООО "Глуско Ритейл", ООО "ЕВРО СМАРТ ПАУЭР" ("БРСМ-Нафта") и ЧП "Укрпалетсистем" (UPG).

По данным медиа, сеть "БРСМ-Нафта" уже начала сотрудничеством с аптечной сетью "Подорожник", а компания KLO – с "911". Суть партнерства заключается в заключении договоров между АЗС и субъектами, имеющими лицензию на розничную торговлю лекарственными средствами.

Как уже сообщал OBOZ.UA, отпускать лекарства на кассе АЗС имеет право только специалист с образованием не ниже профессионального младшего бакалавра по специальности "Фармация". К тому же, на заправках разрешено продавать только безрецептурные лекарства.

