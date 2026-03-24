На АЗС в Украине начали продавать лекарства: полный список адресов

После того, как автомобильным заправочным станциям в Украине разрешили продавать лекарственные средства, лицензии на такую деятельность получили 38 АЗС. Это преимущественно станции крупнейших сетей – "Укрнафта" и ОККО.

Об этом сообщили в "НафтоРинку", приводя ответ Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Украинцы уже могут приобрести лекарства на заправках, расположенных по следующим адресам:

Город Адрес АЗС Васильков ул. Бархатная, 1-А ОККО №КВ57 Городок ул. Львовская, 320 Б ОККО №ЛВ51 Гостомель ул. Гайдамацкая, 11А ОККО №КВ43 Калиновка ул. Киевская, 3-В ОККО №КВ06 Киев ул. Богатырская, 1/20 ОККО №КВ66 Киев пр-т Академика Палладина, 33 ОККО №ЛВ63 Киев ул. Академика Заболотного, 158-Д ОККО №КВ12 Киев ул. Днепровская Набережная, 8 ОККО №КВ22 Киев пр-т Броварской, 20 ОККО №КВ29 Киев ул. Академика Заболотного, 25 ОККО №КВ11 Киев ул. Семена Скляренко, 4 ОККО №КВ61 Киев пр-т Броварской, 44 ОККО №КВ23 Киев ул. Новоконстантиновская, 4Ж ОККО №КВ62 Киев ул. Зодчих, 5а Мигрол №02145 Киев ул. Электриков, 32а Glusco №02102 Киев пр-т Науки, 5 Glusco №02036 Киев пр-т Степана Бандеры, 25 Glusco №02101 Киев пр-т Оболонский, 1а Glusco №02106 Киев бульв. Николая Михновского, 40а Glusco №02142 Киев пр-т Николая Бажана, 1а Glusco №02147 Польза ул. Киевская, 52 Укрнафта №17/003 Краковец ул. Вербицкого М., 68 ОККО №ЛВ17 Крюковщина ул. Аскания, 2А ОККО №КВ64 Львов ул. Замарстыновская, 174 ОККО №ЛВ02 Львов ул. Городоцкая, 284-1 ОККО №ЛВ15 Мироновка ул. Соборности, 147А ОККО №КВ80 Новые Петровцы ул. Свято-Покровская, 1-Г ОККО №КВ54 Новояворовск ул. Львовская, 25 ОККО №ЛВ08 Пасеки-Зубрицкие ул. Хмельницкого Б., 3 ОККО №ЛВ88 Пии ул. Молодежная, 20 ОККО №КВ81 Рясне-Русское ул. Кольцевая, 5 ОККО №ЛВ03 Сокольники ул. Сковороды, 22 ОККО №ЛВ97 Солонка ул. Стрыйская, 34 ОККО №ЛВ89 Софиевская Борщаговка ул. Большая Кольцевая, 54 ОККО №КВ04 Софиевская Борщаговка ул. Большая Кольцевая, 104-А Альянс Холдинг №4047 Чабаны ул. Одесское шоссе, 12 ОККО №КВ44 (трасса) автодорога Киев-Харьков-Довжанский, 45 км+20 м ОККО №КВ32 (трасса) автодорога Киев-Харьков-Довжанский, 45 км+250 м ОККО №КВ33

Уже скоро список как АЗС, так и сетей расширится. В Гослекслужбе отметили, что кроме ОККО, "Укрнафты", "Альянс холдинга" и "Мигрола", заявки на получение лицензии на розничную продажу лекарств подали ООО "Глуско Ритейл", ООО "ЕВРО СМАРТ ПАУЭР" ("БРСМ-Нафта") и ЧП "Укрпалетсистем" (UPG).

По данным медиа, сеть "БРСМ-Нафта" уже начала сотрудничеством с аптечной сетью "Подорожник", а компания KLO – с "911". Суть партнерства заключается в заключении договоров между АЗС и субъектами, имеющими лицензию на розничную торговлю лекарственными средствами.

Как уже сообщал OBOZ.UA, отпускать лекарства на кассе АЗС имеет право только специалист с образованием не ниже профессионального младшего бакалавра по специальности "Фармация". К тому же, на заправках разрешено продавать только безрецептурные лекарства.

