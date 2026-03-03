В Украине изменили правила продажи лекарств: где теперь будут отпускать медикаменты

С сегодняшнего дня, то есть с 3 марта, на АЗС в Украине официально разрешили продавать лекарства. Речь идет о безрецептурных медикаментах, например, жаропонижающих, обезболивающих и сорбентах.

Видео дня

Это стало возможным благодаря постановлению №275, которое Кабинет министров принял 2 марта. Оно вносит в Лицензионные условия в сфере фармацевтики существенные изменения, которые касаются всей цепи: от импорта препаратов до их розничной продажи на заправочных станциях.

Требования к аптечным пунктам на АЗС

Согласно постановлению №1803, с 3 марта 2026 года на украинских АЗС официально разрешена реализация безрецептурных лекарств. Новое постановление №275 конкретизирует механизм этой деятельности:

отпускать лекарства на кассе АЗС имеет право только специалист с образованием не ниже профессионального младшего бакалавра по специальности "Фармация";

в документах необходимо четко указывать номер АЗС и конкретную зону , где осуществляется торговля;

, где осуществляется торговля; внедрена специальная форма сведений о материально-технической базе и персонале именно для объектов на заправках.

Обновлены определения и документация

Правительство уточнило терминологию, чтобы устранить разногласия в лицензировании. Теперь импортером лекарственных средств считается субъект хозяйствования (производитель или официальный представитель), зарегистрированный в Украине, который имеет соответствующую лицензию на ввоз готовых препаратов (кроме сырья/АФИ).

Кроме того, постановление №275 обновляет ряд ключевых форм и заявлений. Пересмотру подлежат:

заявления на получение или расширение лицензий (в частности для E-commerce — онлайн-продажи лекарств);

— онлайн-продажи лекарств); формы уведомлений об изменении регистрационных данных субъекта ;

; технические уточнения в сносках и формулировках основных Лицензионных условий.

Принятое постановление вступает в силу в два этапа:

с 3 марта действуют нормы по торговле на АЗС, требования к образованию персонала и новые формы сведений для заправок.

действуют нормы по торговле на АЗС, требования к образованию персонала и новые формы сведений для заправок. через два месяца после опубликования вступят в силу все остальные технические изменения и обновленные формы заявлений для импортеров и аптечных сетей.

Учитывая это, фармацевтическим компаниям и владельцам сетей АЗС рекомендуют срочно провести аудит кадрового состава и привести материально-техническую документацию в соответствие с новыми формами, чтобы избежать аннулирования лицензий.

Как уже сообщал OBOZ.UA, "Укрпочта" планирует добавить в ассортимент своих услуг доставку лекарственных средств в стационарные и передвижные отделения. Это станет возможным после запуском сервиса "Укрпочта.Аптека" в следующем месяце.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!