'Мы очень хорошо подготовились': в Минагро прокомментировали угрозы Польши остановить агротранзит с апреля

Заявление польского министра развития и технологий Кшиштофа Гетьмана о том, что с 1 апреля транзит украинского зерна закончится, в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины назвали "бессмысленным и нецелесообразным". Однако украинское ведомство готовится к переговорам с представителями польских фермеров.

Об этом рассказал глава Минагро Николай Сольский. По словам министра, к переговорам, на которых стороны попытаются найти общий язык, украинская сторона "очень хорошо подготовилась".

Сольский возможную остановку транзита украинской продукции с апреля считает "неправильной по многим причинам": "неправильно с точки зрения элементарных прав человека, торговли, организаций и т.д.". Такой шаг поляков не имеет под собой экономической основы, и все, чего Польша "такими заявлениями добилась - это потеряла деньги от транзита украинского зерна".

Межправительственные консультации, а также переговоры фермерских ассоциаций с обеих сторон, к которым Украина уже подготовилась, состоятся 27 марта. "У нас в Польше большая встреча, она начнется после обеда. Будет много представителей ассоциаций из Украины и Польши. Думаю, мы очень хорошо подготовились, мне кажется", - рассказал Сольский.

Как сообщал OBOZ.UA, блокада границы Украины и Польши продолжается, и грузовики из нашей страны пропускают с серьезными ограничениями, в то же время поляки досрочно сняли блокаду на границе с Россией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!