МВФ призвал готовиться к "немыслимому": что ждет глобальную экономику из-за войны на Ближнем Востоке

В Международном валютном фонде (МВФ) предупредили, что затянувшийся конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на мировые рынки, ускорить инфляцию и замедлить экономический рост. По оценкам фонда, рост цен на энергоносители на 10% в течение года способен повысить глобальную инфляцию примерно на 40 базисных пунктов.

Об этом заявила директор-распорядитель МВ Кристалина Георгиева, пишет Bloomberg. Она предупредила, что странам придется адаптироваться к новым экономическим реалиям и готовиться к так называемой "новой реальности".

"Если новый конфликт затянется, он имеет очевидный потенциал влияния на рыночные настроения, рост (ВВП. - Ред.) и инфляцию...В этой новой глобальной среде подумайте о немыслимом и готовьтесь к этому", – отметила она.

По словам Георгиевой, если военное противостояние на Ближнем Востоке затянется, оно способно существенно изменить экономические ожидания инвесторов и повлиять на темпы экономического роста в мире. В частности, ключевым фактором риска остается подорожание энергоносителей, которое уже начало ощутимо влиять на глобальные рынки.

Руководительница МВФ отметила, что даже после завершения конфликта экономические потрясения могут продолжаться, ведь новые риски и неопределенность останутся в мировой экономической системе. Именно поэтому, по ее словам, правительствам стоит готовиться к сценариям, которые ранее казались маловероятными.

Одной из главных причин беспокойства экономистов стал резкий рост цен на нефть. На фоне эскалации конфликта котировки поднимались почти до 120 долларов за баррель. Это произошло после того, как ряд стран Ближнего Востока сократил добычу, а транспортные маршруты поставок энергоносителей оказались под угрозой.

Особую роль в мировой энергетической системе играет Ормузский пролив – один из важнейших морских путей транспортировки нефти в мире. По данным МВФ, объем судоходства через Ормузский пролив сократился примерно на 90%.

Отмечается, что это чрезвычайно критический показатель, поскольку через этот маршрут проходит около пятой части мировых поставок нефти и значительная доля торговли сжиженным природным газом. Для многих стран Азии этот транспортный коридор имеет ключевое значение. Например, для Японии через него проходит почти 60% импорта нефти и около 11% поставок сжиженного природного газа.

Поэтому любые перебои в работе пролива могут быстро сказаться на ценах энергоносителей и, соответственно, на стоимости товаров и услуг во всем мире. Экономисты МВФ отмечают, что даже относительно небольшой рост цен на энергоносители может иметь значительный макроэкономический эффект.

По оценкам фонда, если цены на энергоресурсы вырастут на 10% и будут оставаться на таком уровне в течение года, это может увеличить глобальную инфляцию примерно на 40 базисных пунктов. Кроме того, более дорогая энергия способна замедлить экономический рост, поскольку повышает расходы для бизнеса, логистики и промышленности.

В такой ситуации Георгиева призвала правительства укреплять экономические институты и проводить политику, которая повышает устойчивость экономик к внешним шокам. Речь идет, в частности, о создании финансовых резервов, поддержке стабильных макроэкономических правил и развитии частного сектора.

Страны также должны быть готовы использовать финансовые инструменты для смягчения кризисных последствий, но одновременно восстанавливать резервы после стабилизации ситуации. Особенно уязвимыми к энергетическим потрясениям остаются страны, которые сильно зависят от импорта нефти и газа.

Например, Япония импортирует около 90% нефти именно с Ближнего Востока. Из-за этого резкое подорожание энергоносителей в сочетании со слабой национальной валютой может создать риск стагфляции – ситуации, когда экономика одновременно сталкивается с высокой инфляцией и медленным ростом.

