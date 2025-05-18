Мошенники в Украине начали маскироваться под маркетплейсы: как не потерять деньги во время онлайн-шопинга

В Украине фиксируется стремительный рост онлайн-мошенничества, в частности фишинговых атак, когда злоумышленники под видом известных маркетплейсов выманивают банковские данные и деньги пользователей. Чтобы не стать жертвой, важно проверять адрес сайта, пользоваться только официальными приложениями,избегать предоплаты и не вводить платежную информацию на сомнительных ресурсах.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА). Во время войны украинцы все активнее пользуются онлайн-сервисами - от покупок до банковских операций. Вместе с этим стремительно растет и количество мошеннических схем в сети.

Среди наиболее опасных - фишинг, который маскируется под знакомые маркетплейсы, ворует личные данные и заставляет пользователей расплачиваться за товары, которых никогда не будет. Фишинг - это одна из самых распространенных киберугроз. Ее суть в том, что злоумышленники создают фальшивые копии популярных сайтов, например, магазинов или сервисов объявлений, и рассылают ссылки на них через почту, мессенджеры или соцсети.

Пользователь переходит по ссылке, не подозревая ничего плохого, вводит свои банковские данные или проводит оплату. В результате теряет и деньги, и доступ к собственным счетам. Особенно опасно, что такие сайты часто выглядят правдоподобно: с логотипами, цветами бренда и даже реальными товарами. Эксперты киберполиции советуют обращать внимание на несколько ключевых моментов:

URL-адрес: официальные сайты всегда имеют точное название (например, rozetka.ua, olx.ua), если в адресе есть лишние буквы, цифры или странные домены (вроде roz3tka.ua или olx.com.ua) - это тревожный сигнал;

официальные сайты всегда имеют точное название (например, rozetka.ua, olx.ua), если в адресе есть лишние буквы, цифры или странные домены (вроде roz3tka.ua или olx.com.ua) - это тревожный сигнал; качество дизайна: мошенники часто экономят на разработке, поэтому фейковые сайты могут содержать орфографические ошибки, низкокачественную графику или нетипичную структуру страниц;

мошенники часто экономят на разработке, поэтому фейковые сайты могут содержать орфографические ошибки, низкокачественную графику или нетипичную структуру страниц; подозрительные сообщения: стоит остерегаться писем или сообщений с обещаниями подарков, скидок или призывами "срочно оплатить заказ";

стоит остерегаться писем или сообщений с обещаниями подарков, скидок или призывами "срочно оплатить заказ"; рекомендация - проверить вручную: вместо клика на ссылку в письме, лучше самостоятельно зайти на сайт или воспользоваться официальным мобильным приложением.

Как обезопасить себя во время покупок

включите двухфакторную аутентификацию – она добавит еще один уровень защиты к вашему аккаунту;

– она добавит еще один уровень защиты к вашему аккаунту; не вводите платежные данные на незнакомых сайтах;

используйте только проверенные онлайн-магазины;

следите за обновлениями системы и браузера;

не делайте покупки через незащищенные Wi-Fi сети;

будьте осторожны со слишком выгодными предложениями - это могут быть "ловушки".

Еще одна распространенная схема – "продажа" несуществующих товаров. Мошенники предлагают предоплату или частичную оплату, после чего исчезают. В таких случаях:

выбирайте наложенный платеж , если есть малейшие сомнения;

, если есть малейшие сомнения; пользуйтесь виртуальными карточками, созданными отдельно для онлайн-шопинга, на них стоит переводить только нужную сумму для покупки.

Покупая товары на платформах типа OLX или Prom, обсуждайте все условия только в чате платформы, а не переходите в сторонние мессенджеры. Это важно для сохранения официальной истории переписки. И самое главное никогда не сообщайте PIN-код, CVV или срок действия карты. Эти данные нужны только мошенникам.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине активизировалась мошенническая схема с фейковой "помощью от UNICEF" через Telegram-группы. Людей заманивают на фишинговые сайты, где собирают их персональные и банковские данные якобы для выплаты 10 800 грн.

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