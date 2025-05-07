Украинцам обещают 10 800 грн от UNICEF, а потом крадут банковские данные: что стоит за "новой социальной программой"

В Украине активизировалась мошенническая схема с фейковой "помощью от UNICEF" через Telegram-группы. Людей заманивают на фишинговые сайты, где собирают их персональные и банковские данные якобы для выплаты 10 800 грн.

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Об этом сообщает Brama. В последнее время участились случаи, когда пользователей добавляют в Telegram-группы, где якобы раздают финансовую помощь в рамках "новой социальной программы" от имени международной организации UNICEF.

Выплата якобы составляет 10 800 грн - щедрая сумма, которая сразу привлекает внимание тех, кто находится в затруднительном положении. Для правдоподобности аферисты используют хорошо продуманную схему. В группе появляются десятки сообщений от "обычных пользователей", которые пишут, что уже получили средства.

Публикуют даже скриншоты "переводов" из банковских приложений. Все это создает иллюзию массовости и достоверности, подталкивая человека к действиям без должной проверки. Следующий шаг - фишинговые ссылки. Мошенники распространяют якобы "официальные анкеты" для подачи заявления на помощь, но на самом деле эти ссылки ведут на поддельные сайты.

Там человека просят ввести персональные данные: паспортную информацию, ИНН, реквизиты банковской карты, а иногда - даже верифицировать номер телефона через код из SMS. В результате преступники могут получить доступ к банковским счетам или использовать ваши данные для оформления кредитов или других мошеннических схем.

Эта мошенническая схема опасна еще и тем, что прикрывается именем авторитетной организации - UNICEF. Но на самом деле эта международная структура не имеет никакого отношения к таким инициативам в Telegram и никогда не проводит регистрацию помощи через случайные группы в мессенджерах. Все настоящие программы помощи UNICEF публикуются только на официальных платформах, а именно на сайте организации, правительственных ресурсах или верифицированных социальных сетях.

Специалисты по кибербезопасности отмечают, что ни в коем случае нельзя вводить свои личные данные на сомнительных сайтах, даже если они визуально похожи на государственные или международные. Помните, что настоящие программы помощи никогда не требуют от вас платежной информации, не обещают "быстрых денег" в чатах, и не проводятся через случайные группы в Telegram.

Как защититься

не переходите по ссылкам из незнакомых источников, даже если они кажутся "официальными";

проверяйте информацию на сайтах госструктур или международных организаций;

не вводите личные данные, если у вас есть хотя бы малейшее сомнение в достоверности ресурса;

сообщайте о мошеннических Telegram-группах администрации мессенджера.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в украинском TikTok распространяется новая мошенническая схема о "выплатах" от Красного Креста в размере 4000 грн. Украинцев обманывают с помощью видео, которое было создано с помощью ИИ (искусственный интеллект), цель которого - похитить банковские данные.

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