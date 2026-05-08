Мошенники предлагают украинцам "работу в Monobank": Гороховский раскрыл схему

Украинцам в соцсетях предлагают "работу в Monobank", а, чтобы "пройти отбор", надо установить стороннее приложение и выполнить квест. Но это классическая схема с перехватом управления телефоном, которая позволяет мошенникам украсть деньги с карточек.

Видео дня

Об этом предупредил соучредитель Monobank Олег Гороховский. "Мошенники уже начали искать жертв через "Хочешь работать в mono? Установи приложение и пройди квест для приема на работу". А там классическое приложение для перехвата управления телефоном", – предупредил он.

Как работает схема

Человеку приходит сообщение с предложением работы в Monobank.

в Monobank. Чтобы "пройти отбор", нужно установить приложение и выполнить квест.

После установки мошенники получают полный доступ к телефону – видят экран, перехватывают SMS с кодами подтверждения и могут управлять устройством удаленно.

Кто в зоне риска

Украсть деньги непосредственно со счетов Monobank через такое приложение не получится – в банке говорят, что оно максимально от этого защищено. Но это не значит, что жертва в безопасности.

"Получив доступ к телефону жертвы, необязательно воровать деньги именно с mono – можно залезть в другие банки или наделать других глупостей", – пишет Олег Гороховский.

Он советует не верить рекламе о работе в Monobank и советует следить за настоящими вакансиями на официальной странице финучреждения. Также стоит помнить, что любое предложение работы с просьбой установить стороннее приложение – это мошенничество.

Самая популярная мошенническая схема в Украине

Ранее Олег Гороховский сообщил, что в последние несколько месяцев самым популярным способом телефонного мошенничества в Украине стал звонок "от робота" (автоматизированная система голосового меню) с сообщением о попытке входа в ваш аккаунт. Он советует ни в коем случае не выполнять действия, которые требует собеседник и обратиться в поддержку своего банка и сообщить о происшествии.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее Monobank в тестовом режиме запустил валютную "Банку", которая позволяет инвестировать от 1100 долларов или евро под 3,7% и 2,8% годовых соответственно с возможностью мгновенного вывода средств. Сервис работает через инвестиции в валютные ОВГЗ и пока доступен для первых 5000 клиентов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!