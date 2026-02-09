Monobank запустил новую "валютную" функцию: что теперь можно сделать со сбережениями в долларах и евро

Monobank в тестовом режиме запустил валютную "Банку", которая позволяет инвестировать от 1100 долларов или евро под 3,7% и 2,8% годовых соответственно с возможностью мгновенного вывода средств. Сервис работает через инвестиции в валютные ОВГЗ и сейчас доступен для первых 5000 клиентов.

Видео дня

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский. Новый инструмент ориентирован на пользователей, которые хранят валюту на счетах, но ранее не имели возможности заставить эти средства работать без сложных инвестиционных механик.

Суть новой функции проста, ведь пользователь открывает валютную "Банка" в приложении monobank, пополняет ее на сумму от 1100 долларов или 1100 евро и включает опцию инвестирования. После этого средства автоматически работают и приносят доход в валюте. Процентные ставки составляют:

3,7% годовых в долларах США;

2,8% годовых в евро.

Под "капотом" этого продукта monobank инвестирует средства клиентов в государственные валютные облигации (ОВГЗ). Именно они обеспечивают относительно стабильный доход и минимальные риски.

В отличие от классических инвестиционных инструментов, валютная "Банка" не блокирует деньги. Пользователь может вывести любую сумму в любой момент, даже сразу после пополнения счета. При этом накопленная сумма не сгорает, а риски потерь, по словам основателя банка, сведены к минимуму.

В то же время в monobank подчеркивают, что этот продукт не предназначен для быстрого заработка. Его ключевая идея - сохранить валюту и постепенно получать пассивный доход без активного управления.

На первом этапе сервис работает в тестовом формате. Из-за ограниченного количества доступных валютных ОВГЗ воспользоваться инвестированием смогут только 5000 клиентов, которые первыми активируют функцию. После достижения этого лимита новых пользователей начнут добавлять в очередь.

В monobank уверяют, что если спрос будет высоким, банк докупит облигации и расширит доступ к продукту. Фактически дальнейшая судьба валютной "Банки" зависит от заинтересованности клиентов.

Интерес к новому продукту оказался очень высоким. По словам Гороховского, за первые два часа работы пользователи инвестировали сумму, эквивалентную около 10 миллионам долларов, а количество клиентов, воспользовавшихся функцией, достигло 2500 человек. Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо:

обновить приложение monobank;

открыть валютную "Банка";

в настройках активировать опцию инвестирования.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Monobank выпустил новый скин карты с цитатой украинки Дарьи, которая публично ответила итальянцу с пророссийскими взглядами во время поездки в автобусе, эта история стала вирусной в Threads. После огласки мужчину не пропустили через границу, а саму фразу "Я лягу, но он не заедет в Украину" девушки банк использовал в дизайне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!