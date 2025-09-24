Мошенники массово атакуют украинцев под видом "Новой почты": как уберечь себя от аферистов
В Украине мошенники начали массово рассылать фишинговые SMS якобы от "Новой почты" с сообщениями о задержке посылки. Схема работает через поддельные ссылки для сбора персональных и банковских данных, однако компания отмечает, что все официальные сообщения поступают только из проверенных каналов.
Об этом компания сообщила своим сотрудникам, рассказали источники OBOZ.UA. Злоумышленники используют классическую фишинговую схему, сообщения поступают с неизвестных номеров и содержат ссылку, которая ведет не на сайт компании, а на поддельный ресурс.
В тексте SMS указывается, что "ваша посылка задержана из-за неправильного индекса". Далее предлагается перейти по ссылке, чтобы якобы подтвердить адрес доставки. На самом же деле страница предназначена для сбора личной информации, логинов и паролей, а также банковских реквизитов.
Особую опасность представляет то, что такие сообщения выглядят максимально правдоподобно, ведь мошенники копируют стиль и лексику официальных сообщений "Новой почты". Переход по вредоносной ссылке может привести к:
- краже данных банковских карт;
- потере доступа к личным аккаунтам;
- заражению смартфона вирусными программами.
Чаще всего жертвами становятся пожилые люди или пользователи, которые редко проверяют достоверность таких сообщений. Специалисты советуют придерживаться нескольких простых правил:
- никогда не переходить по подозрительным ссылкам;
- не вводить свои личные или банковские данные на неизвестных сайтах;
- удалять подобные SMS сразу;
- предупредить родственников и знакомых, особенно людей старшего возраста, об опасности таких сообщений.
В компании отмечают, что все сообщения отправляются исключительно через официальные каналы – мобильное приложение, личный кабинет на сайте или проверенные корпоративные номера. Если клиент получил подозрительное SMS, его следует игнорировать и сообщить о случае службу поддержки.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Нова Пошта" начала взимать дополнительный 1 доллар за автоматическое оформление незарегистрированных отправлений, чтобы ускорить доставку и покрыть административные расходы. Чтобы избежать этой платы, пользователям нужно самостоятельно регистрировать заказ в личном кабинете.
