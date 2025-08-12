"Новая почта" будет взимать с украинцев дополнительный доллар: что нужно знать

С 13 августа 2025 года "Новая Почта" начнет взимать дополнительный 1 доллар за автоматическое оформление незарегистрированных отправлений, чтобы ускорить доставку и покрыть административные расходы. Чтобы избежать этой платы, пользователям нужно самостоятельно регистрировать заказ в личном кабинете до прибытия на зарубежный склад.

Об этом "Новая почта" сообщила в комментарии СМИ. Отныне за автоматическое оформление незарегистрированного заказа, поступившего на зарубежный склад NP Shopping, пользователям придется платить дополнительно один доллар.

NP Shopping – это сервис, который помогает украинцам покупать товары в зарубежных интернет-магазинах, а затем доставлять их в Украину через сеть складов компании в США, Великобритании, Польше и других странах. Нововведение призвано сделать процесс онлайн-шопинга более удобным и ускорить доставку заказов.

Ранее клиентам "Новой Почты" приходилось самостоятельно оформлять каждый заказ в своем личном кабинете, указывая название товара, стоимость, адрес доставки и другие детали. Сейчас в случае, если пользователь не зарегистрирует свое отправление до его прибытия на зарубежный склад, система NP Shopping автоматически оформит его от имени клиента. Такая процедура позволяет избежать задержек с доставкой.

Однако за автоматическое оформление предусмотрена плата – 1 доллар США (или его эквивалент в гривне по курсу НБУ на момент начисления). После автоматического оформления заказ будет отображаться в личном кабинете пользователя, где он сможет добавить необходимую информацию.

Чтобы не платить этот дополнительный доллар, пользователю нужно самостоятельно оформить отправление в личном кабинете NP Shopping до его прибытия на зарубежный склад. Это означает, что важно следить за статусом заказа и своевременно вносить все необходимые данные.

В компании отмечают, что внедрение новой услуги – это часть постоянного совершенствования NP Shopping, направленного на удобство клиентов. Автоматическое оформление позволяет сократить время обработки отправлений и избежать задержек при доставке. В то же время дополнительная плата покрывает расходы на административное оформление и обработку заказов, которые не были подготовлены пользователями заранее.

