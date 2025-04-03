Руководители аэропортов в оккупации и на прифронтовых территориях получают до 1 млн.зарплаты: за что им платят

Руководители аэропортов, находящихся в развалинах или оккупации, продолжают получать зарплаты в больших суммах. К примеру, в 2024 году зарплата руководителя Запорожского аэропорта составила 1,07 млн грн, а Николаевского – 667 тыс. грн. Главными основаниями выплат являются судебные процессы, управление остаточным имуществом и необходимость юридического представительства предприятий.

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OBOZ.UA исследовал декларации директоров разрушенных аэропортов и установил, какую зарплату они получают. А также пообщался с авиаэкспертом Богданом Долинце, чтобы понять за что руководители получают такое состояние.

Украинская авиационная отрасль понесла значительные потери в результате российской агрессии. Некоторые аэропорты были повреждены или полностью разрушены, а некоторые находятся в оккупации уже более десяти лет. Однако даже в таких условиях их руководители продолжают получать большие зарплаты.

Согласно декларациям за 2024 год, официально опубликованным Национальным агентством по предотвращению коррупции, директора аэропортов в разрушенных или прифронтовых городах Украины получают следующие зарплаты:

Херсон – Игорь Иванович Званчук – 447 096 грн за год (около 37,2 тыс. грн в месяц);

Николаев – Владимир Михайлович Берко – 667 135 грн (55,6 тыс. в месяц);

Донецк – Владислав Владимирович Близнец – 309 161 грн (25,7 тыс. грн в месяц);

Запорожье – Александр Григорьевич Коняхин – 1 070 713 грн (89,2 тыс. в месяц).

Казалось бы, эти предприятия давно не выполняют свою основную функцию – обеспечение авиационного сообщения. Например, херсонский аэропорт уничтожен, а николаевский – еще в начале полномасштабного вторжения был поражен крылатой ракетой.

Согласно ответам эксперта, директора этих аэропортов выполняют административные функции, даже несмотря на отсутствие операционной деятельности. "Юридически эти предприятия продолжают существовать. Они имеют на балансе имущество, обязательства перед кредиторами, банковские счета и контракты, заключенные еще до оккупации или уничтожения. Кто должен представлять их интересы в судах, вести документацию и работать над возмещением убытков. Это ключевая причина, почему руководители сохраняют свои должности", - поясняет.

В случае Донецкого аэропорта ситуация еще более сложная. Он был полностью разрушен еще в 2014 году, но его гендиректор Владислав Близнюк до 2022 получал зарплату, поскольку предприятие все еще имело активы на подконтрольной Украине территории. "Решение о банкротстве или ликвидации этих предприятий может повлиять на возможность получения компенсаций в будущем, а также усложнить возврат активов после деоккупации", – отмечает Долинце.

Исполняющий обязанности директора Владимир Берко в 2024 году получил 433,4 тыс. грн зарплаты после уплаты налогов. Казалось бы, предприятие не работает, однако:

предприятие все еще имеет юридическое лицо;

существуют финансовые обязательства перед банками и партнерами;

ведутся судебные процессы по компенсации ущерба.

"Такие ситуации демонстрируют сложность работы государственных предприятий во время войны. С одной стороны, необходимость управления юридическими аспектами очевидна. С другой – отсутствие реальной деятельности ставит перед обществом сомнение получения таких средств", – комментирует Долинце.

На фоне разговоров о зарплатах руководителей разрушенных аэропортов, стоит упомянуть и аэродромы на условно мирной территории. Так, гендиректор аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский в 2024 году задекларировал 2,268 млн грн зарплаты.

На первый взгляд это вызывает возмущение, ведь аэропорт не принимает коммерческие рейсы из-за закрытого воздушного пространства. Однако эксперт отмечает, что такой аэропорт нуждается в уходе, ведь имеет стратегическое значение и должен быть готов к возобновлению полетов в любой момент.

"Даже если аэропорт не функционирует в коммерческом режиме, его нужно удерживать, отапливать, проводить техническое обслуживание и поддерживать персонал. Это обосновывает высокие зарплаты руководителей таких объектов", – комментирует Долинце.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, авиакомпания airBaltic готова возобновить регулярные воздушные рейсы в Киев и Львов в своей маршрутной сети, как только Украина вновь откроет воздушное пространство. Рейсы будут выполняться из столиц балтийских стран – Латвии, Литвы и Эстонии.

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