Авиакомпания из ЕС обещает возобновить полеты в Украину: в какие города будет летать

Авиакомпания airBaltic готова возобновить регулярные воздушные рейсы в Киев и Львов в своей маршрутной сети, как только Украина вновь откроет воздушное пространство. Рейсы будут выполняться из столиц балтийских стран – Латвии, Литвы и Эстонии.

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Об этом, как сообщает LRT, заявил президент и генеральный директор компании Мартин Гаусс. Он отметил, что война в Украине сильно повлияла на airBaltic, поскольку компания не только потеряла много трафика, но и не могла больше летать из-за украинского воздушного пространства.

"Мы стремимся стать первой авиакомпанией, выполняющей рейсы из стран Балтии в Киев. Наша команда была в Киеве и обсуждала открытие маршрута с правительством и представителями аэропорта "Борисполь", – сказал Гаусс.

В отличие от того, как было до полномасштабного вторжения РФ в Украину, рейсы AirBaltic будут выполняться не только из Риги, а из всех столичных аэропортов стран Балтии. В дальнейшем, если все пойдет по плану, авиаперевозчик планирует возобновить полеты во Львов.

"Мы планируем использовать Ригу как хаб. Полеты оттуда будут выполняться еще шире. (...) В первый же день, когда будут возобновлены авиарейсы, путешественники смогут прилететь в Киев из балтийских столиц и обратно, а те, кто летит из Риги, смогут добраться до Львова", – сказал он.

Мартин Гаус выразил надежду, что украинское воздушное пространство будет открыто уже в ближайшее время. Но он признал, что для этого требуется провозглашение прекращения огня.

"Надеюсь, что это произойдет в ближайшее время. Для восстановления Украины нужен мир. И мы готовы сыграть в процессе восстановления свою роль", –сказал Гаусс.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что гендиректор аэропорта "Львов" имени короля Даниила Галицкого Татьяна Романовская допустила запуск аэродрома для авиационных полетов уже летом этого года, а по более оптимистическому сценарию - в апреле-мае. По ее словам, авиакомпании Wizzair, Air Baltic, "Турецкие авиалинии", Sky Up, "Австрийские авиалинии", Lufthansa, LOT готовы совершать рейсы даже при условии военных действий в Украине.

Но в Министерстве развития общин и территорий это официально опровергли, поскольку ключевым условием для возобновления полетов является безопасность, а для этого необходимо достаточно средств противовоздушной обороны. Поэтому о запуске перелетов во Львов или пассажирских перевозок вообще речь не идет.

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