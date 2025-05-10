McDonald's в Украине изменил меню: настоящие фото обновленных бургеров и цены на них

McDonald's в Украине изменили меню и вместо "Биг Тейсти" ввели три новых бургера ("Тейсти Джуниор", "Дабл Биг Тейсти" и "Биг Тейсти Сингл"). Украинцы уже успели раскритиковать новое меню за размеры булочек, котлет и стоимость, а также показали, как на самом деле выглядит обновленный бургер.

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Пользователь "Шукач Натхнення" на своей странице в X сделал обзор всех трех обновленных "Тейсти", а также показал фотографии бургеров. "Тейсти Джуниор – аналог стандартного бургера, но со вкусом БигТейсти. Очень сочный. Но маленький. БигТейсти Сингл – тот же БигТейсти, но немного меньше. Идеальный размер и баланс вкусов. Дабл БигТейсти – две котлеты, но соуса как в Сингле, из-за чего бургер достаточно большой, но не такой сочный как предыдущие. Много мяса – съел и умер", – написал он.

Стоимость обновленных бургеров:

Тейсти Джуриор – 95 грн

БигТейсти Сингл – 175 грн

Дабл БигТейсти – 247 грн

Изменения также активно обсуждают и пользователи в Facebook. Здесь можно встретить сотни отзывов с критикой обновленного меню, кроме того, некоторые украинцы недовольны маркетинговым ходом с объявлением изъятия из продажи "Биг Тейсти" (на самом деле вместо одного "тести" появились три).

"До сих пор не могу отойти от новости, что вы убрали "Биг Тейсти" из меню. И вроде бы "Биг Тейсти" появился снова, а осадочек остался", - написал один из пользователей.

"Вы умеете сделать хайп, но потом не сможете с ним справиться", - написал еще один пользователь.

Также среди отзывов встречается критика обновленных размеров бургеров, а также недовольство относительно его стоимости.

"Попробуйте новый "Биг тейсти Сингл" весом 278 грамм с 2 ломтиками сыра размера бигмак за 175 грн взамен старого широкого большого Бигтести с 3 ломтиками сыра весом 318 грамм который стоил 219 грн. Только улучшение: мы о вас заботимся", - написал один из пользователей.

"Макдональдс, это не обновление, это сокращение. Дабл Биг Тейсти - на 40% меньше в диаметре, чем раньше. А помнишь, была же опция - добавить котлету? И тогда получался настоящий бургер, в три раза больше этого нынешнего "дабл". Так где же "тот самый", если все, что осталось - это название? Которое даже не соответствует теперь сути, потому что это уже не "Биг" а "Смол"! - жалуется еще один клиент заведения.

Напомним, McDonald's в Украине объявил, что одного из самых популярных бургеров - Биг Тейсти - больше не будет в меню заведений. Ввиду этого украинцы уже начали в интернете за большие деньги коробки от своих любимых бургеров. Но оказалось, что это может быть частью маркетинговой кампании, поскольку внимательные граждане заметили рекламу новых Биг Тейсти.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сеть McDonald's вернула в свои заведения утреннее меню - первыми стали некоторые города на западе Украины. Оно стало доступно до 10:30 в ресторанах и до 10:15 для заказов на доставку. Впоследствии стало известно о возвращении "максниданков" в Киеве.

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