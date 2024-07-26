МАГАТЭ не фиксировало аварий на украинских атомных станциях: что произошло на ПАЭС

В Украине на Пивденноукраинской АЭС (ПАЭС) в середине июля действительно возникала проблема с трансформатором тока. Однако такая проблема не является "аварией", а повреждение было оперативно устранено.

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Об этом заявил генеральный директор Международное агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования. Информация содержится в традиционном еженедельном заявлении Гросси касательно ситуации в Украине.

"Команда постоянной мониторинговой миссии МАГАТЭ на Пивденноукраинской АЭС сообщила об эксплуатационном событии, которое произошло из-за проблемы с трансформатором тока на открытом распределительном устройстве 330 кВ. Повреждение было оперативно устранено персоналом станции, а подключение энергоблока №2 к украинской энергосети возобновлено", – говорится в сообщении.

Также в Государственной инспекции ядерного регулирования обращают внимание, что в заявлении "нет никакой информации о каких-либо инцидентах на АЭС Украины", которые могли бы негативно повлиять на состояние ядерной и радиационной безопасности и привести к аварии с радиационными последствиями. "Это свидетельствует, что на промышленных площадках всех украинских АЭС, в том числе и на Пивденноукраинско, где в составе постоянных мониторинговых миссий находятся эксперты МАГАТЭ, таких событий не случалось".

Также глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Олег Кориков отметил, что все энергоблоки АЭС, которые находятся на подконтрольной Украине территории, эксплуатируются в соответствии с регламентами. Также соблюдаются установленные графики несения нагрузки.

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