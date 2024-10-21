Международное агентство по атомной энергетике ( МАГАТЭ ) профинансировало научные исследования России в оккупированном Крыму, в частности полевые работы хотя продолжает признавать полуостров частью Украины. Украинское правительство не одобряло эти проекты, считая их нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Об этом говорится в расследовании Radio Free Europe/Radio Liberty, журналисты которого получили внутренние документы агентства. МАГАТЭ подписало два контракта с российскими государственными научными учреждениями в период с 2016 по 2019 годы. Эти контракты касались проведения полевых работ в Крыму и были продлены даже после их окончания.

По информации журналистов, объем финансирования был "относительно небольшим", однако эти контракты вызвали значительную обеспокоенность из-за нарушения территориальной целостности Украины. В ответ на критику представители МАГАТЭ отметили, что агентство продолжает признавать Крым частью Украины в соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 2014 года.

МАГАТЭ утверждает, что финансируемые проекты носили исключительно технический характер и не означают изменения официальной позиции агентства относительно правового статуса Крыма. В своем заявлении представитель агентства подчеркнул, что названия, используемые в контрактах и отчетах контрагентов, не отражают никакого мнения со стороны МАГАТЭ о суверенитете или власти над той или иной территорией.

Один из получавших финансирование контрагентов был Объединенный институт ядерных исследований, международная межправительственная организация, расположенная в России. Представитель МАГАТЭ подчеркнул, что этот институт не является российской организацией, а международной, хотя базируется на территории России.

Украина выразила четкую позицию по любой международной деятельности на оккупированных территориях. Дипломатическое представительство Украины в Вене, где расположена штаб-квартира МАГАТЭ, заявило, что украинское правительство не давало согласия на проведение научных исследований в Крыму. Они подчеркнули, что такие проекты нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Украинские власти решительно выступают против любой международной активности в оккупированном Крыму без согласования с украинской стороной. "Наша позиция остается четкой: Украина решительно выступает против любых международных проектов или иной деятельности на временно оккупированных территориях, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь ", - говорится в заявлении дипломатов.

Финансирование научных проектов России в оккупированном Крыму вызывает множество вопросов, в том числе о соответствии этих проектов международному праву и санкционным ограничениям. После аннексии Крыма Россией в 2014 году большинство международных организаций и государств приняли решение о непризнании российских властей на этой территории и ввели жесткие санкции. Однако, как показывает это расследование, даже уважаемые международные организации, такие как МАГАТЭ, не всегда смогли избежать участия в проектах, которые могут трактоваться как нарушение этих санкций.

Обнародованное расследование может повлиять на репутацию МАГАТЭ как независимой международной организации, которая должна придерживаться строгого нейтралитета в своей деятельности. Хотя агентство подчеркивает, что исследования в Крыму были "чисто техническими", вопрос о соблюдении международных норм и резолюций ООН по Крыму остается актуальным.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) расширило мониторинговую миссию в Украине. Теперь специалисты агентства будут следить не только за ситуацией на АЭС, но и подстанциях, расположенных рядом с атомными станциями.

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