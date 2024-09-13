Миссия МАГАТЭ начала работу на подстанциях возле украинских АЭС: зачем это нужно

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) расширило мониторинговую миссию в Украине. Теперь специалисты агентства будут следить не только за ситуацией на АЭС, но и на подстанциях, распложенных рядом с атомными станциями. Именно по таким подстанциям РФ нанесла удары 26 августа. Эти объекты критически важны для работы украинских АЭС.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Согласно сообщению, наблюдатели МАГАТЭ начали работу на высоковольтных электроподстанциях системы передачи.

"Присутствие мониторинговой миссии МАГАТЭ на ключевых электроподстанциях должно стать дополнительным фактором сдерживания России от ударов по объектам системы передачи. Внимание международного сообщества является залогом нашей поддержки в противодействии энергетическому террору", – заявил и.о. главы "Укрэнерго" Алексей Брехт.

Еще 9 сентября такую миссию косвенно анонсировал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Тогда он подчеркнул , что атомные электростанции не могут быть военными целями, а подстанции необходимы для бесперебойной работы АЭС.

"По результатам моего недавнего визита в Киев и разговоров с президентом Зеленским мы сейчас более тесно сотрудничаем. Внимательнее смотрим на подстанции, которые критически важны для внешнего электроснабжения трех действующих атомных электростанций", – сказал Гросси.

Напомним, во время самого массированного российского удара по украинской энергетике 26 августа от сети отключились 4 энергоблока АЭС. Сначала № 1, 3 и 4 на Ровенской АЭС, затем энергоблок №3 на Южно-Украинской АЭС.

Это произошло в связи с колебанием в энергосистеме Украины, вызванной атакой россиян. В частности, по словам независимого эксперта по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольги Кошарной, РФ била по периферийным трансформаторам вблизи АЭС.

Она объяснила, что если бы РФ попала в трансформаторы открытых распределительных устройств, энергоблоки остановились бы штатно, в регламентном режиме аварийной защитой. Но россияне в свое время проектировали такие блоки, а потом били именно по периферийным трансформаторам, а это, с ее слов, привело к нештатной ситуации.

Поможет ли миссия МАГАТЭ защитить АЭС

Как отметила Кошарная, присутствие МАГАТЭ на украинских подстанциях беспрецедентно, поскольку, по сути, выходит за рамки полномочий агентства. Она объяснила Forbes, что по уставу МАГАТЭ устанавливает стандарты ядерной безопасности, оказывает техническую помощь, способствует обмену между странами технической информацией о ядерной энергии, а не следит за подстанциями. Однако в Украине сложилась ситуация, когда безопасность подстанций оказывает прямое влияние на работу АЭС,

При этом в успешности миссии МАГАТЭ сомневается директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. По его словам, агентство находится под влиянием страны-агрессора. "У 30% исполнительных директоров там российское гражданство, в том числе у первого заместителя Гросси – Михаила Чудакова", – обращает внимание Харченко.

А вот старший специалист по ядерным вопросам Greenpeace Центральной и Восточной Европы Ян Ванде Путте считает, что инспекторы МАГАТЭ станут политическим фактором сдерживания от произвола россиян. Впрочем, сколько нужно экспертов МАГАТЭ, чтобы постоянно находиться на украинских подстанциях, ни агентство, ни Минэнерго не объявляли.

В настоящее время АЭС обеспечивают более 55% потребления в Украине. На подконтрольной Украине территории работают три АЭС общей мощностью 7,8 ГВт. В оккупации – Запорожская АЭС мощностью 6 ГВт, которая не работает с августа 2022-го.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, российские удары по энергосети Украины могут повлечь радиационный кризис на одной из трех действующих АЭС, если будут уничтожены ключевые энергетические узлы. Такие действия могут привести к неконтролируемому выбросу радиации, что представляет угрозу не только Украине, но и странам ЕС.

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