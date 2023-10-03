Литва открыла коридор для транзита украинского зерна: что это значит

Литва открыла коридор для транзита украинского зерна. Теперь с украинско-польской границы проверки переносятся в порт Клайпеды.

Решение было принято по итогам онлайн-встречи министров сельского хозяйства Польши, Украины и Литвы. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис в соцсети Х (ранее Twitter. – Ред.). Он подчеркнул, что страна-агрессор уничтожает продовольствие.

"Россия уничтожает продовольствие, Литва его доставляет. Принят и согласован коридор для транзита зерна в порты Балтии, что позволит снять давление на украинской границе и увеличить поставки в Африку и другие страны. Сотрудничество дает результаты!" – написал Ландсбергис.

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В порту Клайпеды будет проходить санитарный и ветеринарный контроль. Это ускорит транзит через территорию Польши.

В то же время, как сообщил польский министр Роберт Телус, его страна продолжит создавать транзитные коридоры.

"Потому что это хорошо для польских фермеров, Украины, Евроcоюза и всего мира", – сказал он.

Как сообщил OBOZREVATEL, ранее россиян, которые успели ввезти в Литву машины, обязали принять меры, чтобы их автомобили покинули территорию балтийской страны. На вывоз транспорта с российскими номерами гражданам РФ дано шесть месяцев с даты въезда. При этом выехать в другую страну ЕС не получится.

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