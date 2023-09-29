Россиянам придется вывезти все свои автомобили из Литвы: таможня объяснила правила

Россиян, которые успели ввезти в Литву машины, обязали принять меры, чтобы их автомобили покинули территорию балтийской страны. На вывоз транспорта с российскими номерами гражданам РФ дано шесть месяцев с даты въезда. При этом выехать в другую страну ЕС не получится.

Об этом говорится в официальном разъяснении литовской таможни. Отмечается, что речь идет об авто, которые прибыли на территорию Литвы до 11 сентября 2023 года.

"Транспортные средства с российскими номерными знаками, въехавшие в Литву до 11 сентября 2023 года, должны покинуть Литву и всю территорию Европейского Союза в течение 6 месяцев со дня прибытия", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что те же ограничения также запрещают ввоз любых транспортных средств, зарегистрированных в России и имеющих российский номерной знак, даже для временного использования. Запрет распространяется на такие транспортные средства, независимо от гражданства их владельца или водителя.

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Есть только одно исключение – транзит в Калининградскую область России, куда невозможно попасть без въезда на территорию ЕС. В таком случае авто на российских номерах может пробыть на территории Литвы не больше 24 часов. Так, обязательным условием является сопровождение транспортного средства его владельцем.

За нарушения ограничений будут наказывать. Таможня Литвы предупреждает, что может быть наложен штраф или же применена конфискация автомобиля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее россияне потеряли последнюю возможность въехать в Европу на автомобиле. После запретов, которые ввели страны Балтии, Финляндия и Польша, единственным путем была граница Норвегии. Эта страна не входит в ЕС, однако присоединилась к ограничениям блока с 22 сентября.

Причем неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях. Если оно зарегистрировано в России, то подпадает под санкции и будет расцениваться как запрещенный импорт. Также у россиян на границе с ЕС могут изъять косметику, ноутбуки, изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни и т. д.

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