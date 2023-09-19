Lifecell уже на днях повысит стоимость "бюджетного" тарифа: названа новая цена

Мобильный оператор Lifecell уже с 21 сентября повысить стоимость одного из популярных тарифных планов. Речь о тарифе "Жара лайт 2022", который считался "бюджетным". Теперь он будет стоить 130 грн за четыре недели (вместо 100 грн).

Об этом говорится в официальном уведомлении Lifecell. Отмечается, что тариф пришлось пересмотреть "из-за влияния экономических факторов и необходимости восстановления поврежденного врагом оборудования".

При этом абонентам увеличат количество пакетного интернет-тарафика до 20 ГБ, а также дадут месяц на переход на другой тариф. "До 21.10.2023 включительно у вас есть возможность бесплатно изменить тариф на любой другой", – говорится в сообщении.

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Стоит отметить, что тариф Lifecell "Жара лайт 2022" является архивным. Это означает, что новые абоненты не могут его подключить, тариф работает только у старых клиентов мобильного оператора.

Кроме того, в личных сообщениях одному из абонентов представитель компании заявил, что тариф может стать недействительным. "Сколько еще он будет работать, не известно", – говорится в сообщениях, скриншоты которых опубликовал сам клиент.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно об изменениях в тарифах сообщали и другие мобильные операторы из украинской "большой тройки". Так, три тарифа Vodafone подорожали с 1 сентября. "Киевстар" с той же даты тоже изменил стоимость ряда тарифов, в том числе для контрактных абонентов.

В тоже время, стало известно, что в Украине планируют навсегда оставить национальный роуминг, то есть возможность бесплатно переключаться между сетями трех указанных операторов. Кроме того, власти хотят ужесточить правила предоставления услуг в части контроля скорости мобильного интернета.

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