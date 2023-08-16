Национальный роуминг и скорость интернета: как в Украине изменятся правила для мобильной связи

В Украине планируют навсегда сохранить национальный (внутренний) роуминг – возможность абонентов мобильной связи бесплатно переключаться между сетями трех крупнейших операторов Life, Vodafone и "Киевстар". Кроме того, обещают ввести механизм для улучшения качества мобильного интернета.

Видео дня

Речь идет о законопроекте № 9463, который в августе-2023 зарегистрировали в Верховной Раде. Профильный комитет уже рекомендовал включить документ в повестку дня парламента.

"Законопроект направлен на то, чтобы уже существующую практику национального роуминга, которая была внедрена в начале полномасштабного вторжения РФ, сделать постоянной. То есть даже после завершения военного положения по всей Украине будет действовать национальный роуминг", – рассказал председатель подкомитета электронного управления Комитета ВРУ по вопросам цифровой трансформации Сергей Штепа в эфире телемарафона.

По его словам, в первую очередь, это улучшит связь в селах и других небольших населенных пунктов. Ведь зачастую в такой местности "ловит" сеть только одного из трех операторов.

"В Украине существует более 5000 населенных пунктов, где действует связь только от одного мобильного оператора, а два других основных оператора не имеют там покрытия вообще. Если местные жители эту проблему решили, просто купив SIM-карты оператора, который имеет покрытие, то всем, кто просто проезжает мимо населенного пункта или приехал в гости, будет неудобно покупать еще одну SIM-карту, чтобы именно там быть на связи", – объяснил Штепа.

Кроме того, законопроект вводит показатель качества мобильной связи – скорость интернета. Измерить ее сможет каждый украинец, а данные можно будет быстро отправить в профильную нацкомиссию, которая примет меры, если качество связи хуже необходимого.

"Каждый сможет установить специальное приложение, чтобы измерить качество интернета в определенном месте и в определенное время и сразу отправить эти данные регулятору. Сегодня это тоже можно сделать, но процедура намного дольше – нужно писать официальные письма, обращения, доказывать, что именно такая скорость была именно в этой местности в это время", – рассказал Штепа. По его словам, скорость интернета должна позволять не только читать текстовые сообщения, но и смотреть видео, а также загружать и отправлять изображения.

По расчетам Штепы, законопроект могут утвердить в течение 2-3 месяцев. Однако далее потребуется еще полгода-год на развитие сетей. Также сроки будут зависеть, от того, насколько активными будут боевые действия. Ведь РФ уже уничтожила около 10% базовых станций в стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина и ЕС продлили бесплатный мобильный роуминг, но операторов стало меньше. При этом украинские власти продолжают работу над тем, чтобы получить т.н. роуминговый безвиз на постоянной основе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!