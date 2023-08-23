Три тарифа Vodafone подорожают уже с 1 сентября: озвучены цены

Мобильный оператор Vodafone с 1 сентября повысит стоимость трех тарифных планов для бизнеса. Вместе с увеличением абонплаты вырастет и количество услуг в этих пакетах.

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Об этом говорится в сообщении Vodafone. Новая стоимость тарифных планов будет такой:

Business Start

155 грн/месяц. Абоненты получат 10 ГБ доступа в Интернет (было 5 ГБ), 120 минут на разговоры по Украине (было 100 минут), 120 сообщений на номера всех мобильных операторов (+20);

Business Pro

200 грн/месяц. В пакет входят 22 ГБ трафика вместо 20 ГБ, 180 минут на звонки вместо 150, 180 штук SMS по Украине вместо 150;

Business Unlim

270 грн/месяц. За эту сумму обещают безлимитный доступ в интернет, 300 минут на разговоры (было 250 минут), 300 SMS по Украине (было 250).

При этом оператор предлагает подключиться к указанным тарифам до конца года и получить скидку. Она составит 50%, но будет действовать только в течение 12 месяцев.

Изменения в компании объяснили тем, что предприниматели стали использовать больше услуг мобильной связи. Именно поэтому в Vodafone решили расширить пакеты, соотвественно увеличив и плату за них.

Также отмечается, что другие тарифы для бизнеса останутся без изменений. Это Business Unlim Plus, Business Ultra L, Business Ultra XL, Business Ultra VIP и Device 4G.

Как сообщал OBOZREVATEL, мобильный оператор "Киевстар" также с 1 сентября повысит стоимость ряда тарифов – как для контрактных абонентов, так и на предоплате. Одновременно с этим будут увеличены пакеты мобильного интернета.

Также мы рассказывали, что в Украине планируют навсегда сохранить национальный роуминг – возможность абонентов мобильной связи бесплатно переключаться между сетями трех крупнейших операторов life, Vodafone и "Киевстар". Дополнительно обещают ввести механизм для улучшения качества мобильного интернета.

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