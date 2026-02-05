Покушение на Трампа на поле для гольфа: какой приговор получил обвиняемый

В США суд вынес приговор Райану Рауту, который в 2024 году пытался совершить покушение на Дональда Трампа во время его игры в гольф во Флориде. Обвиняемого приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.

Об этом сообщила Associated Press. Федеральная судья Эйлин Кэннон огласила обвинительный приговор Рауту в зале суда города Форт-Пирси, где ранее присяжные признали его виновным по всем пунктам обвинения.

Суд назначил Рауту пожизненное заключение без права на досрочное освобождение, а также дополнительные семь лет за преступление, связанное с использованием огнестрельного оружия. Наказание по другим трем статьям – покушение на убийство кандидата в президенты США, нападение на федерального офицера и незаконное хранение оружия с уничтоженным серийным номером – будут выполняться параллельно.

Прокуроры отметили, что преступление является неприемлемым "в этой стране или где-либо еще", ведь представляло прямую угрозу демократическому процессу.

В то же время защита настаивала, что в критический момент обвиняемый не нажал на спусковой крючок, и просила ограничиться 27 годами заключения.

По материалам дела, Раут несколько недель готовил покушение и 15 сентября 2024 года он навел винтовку сквозь кусты на поле для гольфа в Вест-Палм-Бич, где находился Трамп. Сотрудник Секретной службы заметил подозреваемого еще до того, как экс-президент появился в поле зрения, открыл огонь, заставив Раута бросить оружие и убежать, так и не сделав выстрела.

Во время оглашения приговора обвиняемый зачитывал эмоциональное заявление, однако судья прервала его, отметив, что сказанное не имеет значения для решения.

Также, как пишет BBC, услышав обвинительный приговор Раут пытался перерезать себе шею ручкой, но ему помешали совершить самоубийство.

Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что осужденный "никогда больше не выйдет на свободу", подчеркнув, что попытка покушения была атакой не только на Трампа, но и на всю демократическую систему США.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 сентября 2024 года возле гольф-клуба Дональда Трампа в Вест-Палм-Бич в штате Флорида раздалась стрельба. Политик как раз находился в этом районе, однако Трампу ничего не угрожало и стрельба произошла за пределами клуба. Впоследствии сам Дональд Трамп заявил, что на него совершили покушение. Подозреваемый – 58-летний мужчина. Он навел свой автомат АК-47 в сторону гольф-клуба, когда Трамп играл на поле. Секретная служба США открыла по нему огонь.

Издание CNN ранее сообщало, что Райан Уэсли Рут, задержанный по подозрению в попытке покушения на Трампа 15 сентября, публично поддерживал Украину после российского вторжения. Он посещал страну в 2022 году, о чем свидетельствуют его сообщения в соцсетях.

