Файлы Эпштейна как ответ на вопрос: почему Трамп снова доволен Путиным и чем это грозит Украине? Интервью с Бессмертным

Последние недели создают странное, но уже знакомое ощущение дежавю: Путин демонстративно издевается над американскими инициативами, а Дональд Трамп упорно делает вид, что контролирует ситуацию. Массированные удары по Украине происходят почти синхронно с громкими заявлениями о "деэскалации", "договоренностях" и даже "энергетическом перемирии", существование которого никогда не было подтверждено Кремлем. Единственным источником этой истории оставался сам Трамп.

Видео дня

На этом фоне всплывает еще один более опасный сюжет – дело Эпштейна. Новые публикации и фамилии снова поднимают вопрос о механизмах глобального шантажа западных элит. Версия о том, что за "девушками с острова" стояли не только финансовые интересы, но и спецслужбы, в том числе российские, уже не выглядит маргинальной. Если это так, то становится понятнее и многолетняя наглость Кремля, и его уверенность в безнаказанности. Ядерная кнопка – это аргумент. Но компромат – значительно более эффективный инструмент контроля.

В этом контексте поведение Трампа перестает быть просто странным. Несмотря на прямые нарушения Россией всех возможных "просьб", он продолжает говорить об успехах, недельных паузах в ударах и "радости по любому поводу". Даже после крупнейшего за год комбинированного удара по Украине президент США не предложил никакого реального ответа. Наоборот – создается впечатление, что каждый новый обстрел лишь повышает уверенность Путина: ответ из Вашингтона не прилетит. В этой ситуации еще больше тревоги вызывает переговорный процесс, который продолжается в Абу-Даби.

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

– Хотел бы начать с истории так называемого энергетического перемирия, которое непонятно когда началось и так же завершилось. Не является ли сегодня ключом в поведении Трампа дело Эпштейна и "сладкие ловушки" ФСБ? Это может быть ответом на вопрос, почему Трамп так реагирует на то, что Россия устраивает в Украине?

– Я в целом принимаю предложенный вами концепт. Более того, убежден: уже обнародованное – это еще не полное дно. Настоящее дно наступит тогда, когда системно появится информация об Иване Трамп, о семье Максвелл, о связях, которые давно известны, но годами оставались фрагментарными. Она периодически появлялась и в европейских, и в американских медиа, но из-за отсутствия целостной картины ее каждый раз объявляли маргинальной.

Было понятно, что в основе этой истории – не частные "забавы", а масштабный механизм влияния. Но до момента, пока фигура Трампа не вышла на вершину политического Олимпа, все это сознательно держали "на тормозах". Такой инструмент давления запускают только тогда, когда сходятся все факторы. Обратите внимание: ни в отношении Клинтона, ни в отношении большинства европейских политиков советские или российские спецслужбы не работали так долго и системно. А вот Трампа начали обрабатывать еще с середины 1980-х. Его обкладывали криминальными деньгами, сначала заводили в катастрофы, потом демонстративно "спасали", подсовывали нужных людей и классические медовые ловушки.

Сегодня все эти элементы начинают сходиться. И когда мы говорим о так называемом анкориджском духе, его истоки стоит искать именно здесь – в деле Эпштейна. В то же время даже эти скандалы выглядят бледными на фоне трагедии в Миннеаполисе. Именно поэтому Минюст США вбросил в публичное пространство огромный массив материалов – чтобы информационно "утопить" тему прямого наезда на Конституцию, когда силовые структуры, несмотря на запреты, применили огнестрельное оружие по политическому приказу. Параллельно раскручиваются внешние кризисы – Иран, Куба. Все это – попытка замазать внутреннюю катастрофу. Трамп, по моему убеждению, начинает стремительно валиться с горы. Внутри Республиканской партии уже видны разломы, местные выборы они проиграли с треском, но эта тема почти исчезла из медиа. Осень может стать не просто кризисом Трампа, а кризисом американской политической системы в целом.

– Заинтересован ли Путин в этой ситуации в спасении Трампа, или наоборот – осторожно подталкивает его к падению? В частности, учитывая энергетическое "перемирие", на иронические заявления Медведева о "лодках", что демонстративно унижает слова президента США.

– Путин будет делать и то, и другое – фрагментами. Это классическая византийщина. Он дает конфету и тут же бьет, чтобы партнер был более пригоден к сговору, к совместным действиям и так далее. Москва будет активно пользоваться этой сладкой, мягкой позицией Дональда Трампа.

Ситуация с энергетическим перемирием была до примитива понятной. Москва прекрасно понимает: не в характере Дональда Трампа выйти и сказать, что да, это нарушение нашей договоренности. Тем более, что фактически никакой договоренности не было. Нет. Он выходит и говорит: мы выдержали семь дней. Какие семь дней? Но это он. Это Трамп. Логика простая: я не виноват, я тут ни при чем, мы договорились, все хорошо. Путин договоренности выполнил – и точка. Но Трамп загнан в угол. И в этой ситуации Москва с одной стороны будет хлестать его устами того же самого Медведева, а с другой стороны будет давать ему конфеты, шансы "выползти".

– А конфетка для Москвы от Трампа — давление на Украину?

– Именно так. Когда он давит на Украину, Москва ослабляет давление на него. Как только Трамп начинает задумываться над чем-то другим, его снова будут хлестать файлами Эпштейна. В той ситуации с вопросом журналистки о перемирии формулировка была неправильной. Нужно было поставить вопрос иначе: господин президент, не являются ли действия Путина издевательством над вами, ведь он дал слово? Его надо было просто прибить к земле этой фразой, чтобы он это почувствовал. Потому что даже Линдси Грэм, который обнародовал свое предложение о передаче "Томагавков", обратите внимание, как он закрутил это внутри. Он фактически сказал: Путин над тобой издевается, а ты продолжаешь в эту игру играть – прими уже какое-то решение.

– Стоит ли вообще ожидать резких действий от администрации США на каком-то внешнеполитическом направлении?

– Мы уже ближе к самим файлам, потому что там появляются и украинские политики, и украинские адреса. Но с американской точки зрения тема этих пленок – важна, серьезна, но вторична. Первичным является событие в Миннесоте. Именно там нерв нынешнего кризиса Дональда Трампа. Он боится, что трагедия в Миннеаполисе начнет раскручиваться. Потому что то, что сейчас пишут американские аналитики, то, что обсуждают в Конгрессе, может довести ситуацию до катастрофы.

Фактически у Трампа две огромные проблемы. Первая – внутренняя ситуация, которую он полностью потерял из-под контроля. Пока он был в Давосе, занимался Венесуэлой, он проиграл целую серию судебных процессов: по "зеленым" тарифам, по разрешениям на строительство ветровых электростанций, по добыче нефти, по штрафам для нефтяных компаний за нарушение экологических норм. Посмотрите, как MAGA-электорат начинает наезжать на Трампа. Люди от него отходят от него. И все это заставляет его реагировать. А как традиционно реагируют американские политики в таких ситуациях? Они хватаются за внешнеполитическую нить.

– Небольшую победоносную войну...

– Абсолютно. Хоть какую-то, но маленькую победу. Отсюда Венесуэла, Иран, Куба. В случае с Ираном, когда он упустил возможность поддержать революцию, он фактически ударил сам по себе. Он поверил муллам, которые решили торговаться с ним так же, как Родригес торгуется в Венесуэле. И он пошел на эту схему.

Теперь он накручивает тему Кубы. Очевидно, что Марко Рубио, как кубинец, реализует эту линию. Для него это лично важно. Он, как кубинец, понимает необходимость свободы для Кубы. В конце концов они это сделают. Но это только ухудшит ситуацию. Потому что Америка ждала от Дональда Трампа успехов. Да, есть мелкие экономические сдвиги, есть определенные результаты в борьбе с преступностью. Но посмотрите, как об этом говорит сам Трамп: золотая эра, купаемся в золоте, свободы как никогда. Своей лживой риторикой он нивелирует даже те небольшие достижения, которые появляются. И все это создает ощущение коллапса: убийства, топтание Конституции, слом внешнеполитических ориентиров.

А на фоне этих "расточек" инфляция продолжает расти. Если сейчас еще сменят руководителя Федеральной резервной системы и продолжат ослаблять доллар — мы уже видим, как в Европе падает его курс – это будет абсолютно искусственное действие. Его смысл – стимулировать американский экспорт. Но следствие очевидно: падение доверия к Трампу, падение доверия к США, падение доверия к доллару.

– Учитывая падение рейтингов и внутренний кризис, какой следующий шаг может сделать Трамп, чтобы перебить ситуацию? Это будут внутренние американские инструменты или внешние маневры, в том числе через контакты с Путиным?

– Первое, на что я обратил бы внимание, – это визиты Дмитриева, которые фактически ломают даже календарь внешнеполитических событий, связанных со встречей в Абу-Даби. Это нельзя игнорировать. Это означает, что сейчас идет выработка определенной схемы. Я убежден, что ситуация с Ираном провалилась именно из-за того, что Трамп решил действовать совместно с Путиным. В результате это обернулось проблемами прежде всего для самого Трампа. Но он этого не осознает. Внутри страны он уже ничего радикально изменить не способен. Он пойдет по пути внешней политики, чтобы, как вы абсолютно точно сказали, выиграть хотя бы маленькую войну. Но она ему не поможет.

Посмотрите, как Лавров опередил действия Рубио. Разговор Лаврова с министром иностранных дел Кубы уже состоялся. Самолет прибыл, но с чем именно, мы не знаем. Об этом официально не говорят. Но нетрудно догадаться. Туда что-то завезли и оттуда что-то вывезли. Так же, как это было с Венесуэлой. Это очевидно. В вопросе Кубы придется очень серьезно поработать. И если там уже создана база, чтобы не допустить повторения сценария Каракаса, то даже аргументы Рубио могут не сработать. Хотя Рубио, безусловно, будет работать на полную, чтобы освободить Кубу от этого большевистского режима.

– Может ли это привести к обострению отношений с Москвой?

– Я убежден, что рано или поздно это приведет к конфликту. И конфликту очень серьезному. Причем в этой ситуации очевидно, что в таком конфликте будут заинтересованы и Китай, и многие другие игроки – просто чтобы осадить Трампа. То, что мир ползет к конфликту, уже очевидно. Природа Трампа, природа его взаимоотношений с людьми – независимо от того, кто эти люди, рано или поздно приводит к конфликту, к взрыву. Поэтому Москва будет играть с Трампом как можно дольше. Но это не может продолжаться бесконечно. Трамп сорвется – и пойдет на конфликт и с Китаем, и с Россией. И в этой ситуации его выставят перед всем миром в очень неприятном свете.

– Как оценивать план прекращения огня, который якобы согласовали Украина и Запад, если в нем нет главного – механизма принуждения Путина к миру?

– По сути, то, что сейчас озвучивается, это в контексте Абу-Даби, где происходит следующий раунд переговоров. И это своеобразная ступенька, сигнал, мол, вот о чем, собственно, будет идти речь. И теперь ключевой вопрос, в котором вы абсолютно правы: как загнать Путина в эту рамку? А загнать его туда чрезвычайно сложно. Первое, что необходимо сделать – полностью остановить теневой флот России. Не частично, не символически – полностью. Заблокировать возможность получать нефтедоллары в тех объемах, в которых Россия получает их сегодня. Кто это может сделать? Соединенные Штаты и Европа.

– Способен ли сейчас Дональд Трамп вести такую работу?

– Он начал и увидел, что это работает, что это больно бьет. И тут его дернули и четко дали понять: будешь идти дальше – будут не только файлы Эпштейна. Будет много чего другого. И он затормозил. Поэтому ответ на вопрос, как загнать Путина, лежит на поверхности. И тогда становятся понятными все дальнейшие действия. Я уже не говорю о семи танкерах, выведенных из строя в результате действий украинских беспилотников. Это был колоссальный удар по экспорту нефти и нефтепродуктов. И это необходимо продолжать. Обратите внимание, как этот комплекс действий вдруг "взорвался" и так же внезапно замолчал. Он просто остановился. Очевидно, что здесь есть согласованная позиция. Суть этой позиции – синхронизация действий Украины, США и Европы. Так же, как в случае с французскими задержаниями: прошло несколько дней – и все начали отходить от темы. Очевидно, из Америки поступил сигнал: стоп, останавливаем процесс, потому что "начали о чем-то говорить". Начали говорить – и в результате энергетическое перемирие сорвалось, а Трамп выглядит так, будто им просто воспользовались.

В нынешней ситуации этот "большой человек" выглядит мелкой фигуркой, которой сыграли. Его было даже жалко видеть, когда он сидел за столом и отвечал на вопросы. Такое впечатление, что он буквально проваливался под стол. Он понимает, что Путин над ним издевается. Если бы нынешние условия позволяли реально загнать Путина – он бы это сделал. Вопрос: может ли он это сделать?

Поэтому единственное, что способно загнать Путина – это позиция Европы. И вот сейчас именно тот момент, когда Европу необходимо вернуть за стол переговоров и посадить ее в Абу-Даби.

– Визит генерального секретаря НАТО Рютте в Киев, на ваш взгляд, какова его основная цель? Вряд ли только выступление в Верховной Раде.

– На мой взгляд, это формирование переговорной позиции Украины перед переговорами в Абу-Даби. Я не могу сказать, к чему именно он склонял украинскую сторону – этих фактов я не знаю. Но то, что все крутилось вокруг переговорной позиции, для меня очевидно. Иначе этот визит просто не имел смысла. Провести пресс-конференцию после бомбардировок, выразить поддержку? Извините, в нынешней ситуации это выглядит несерьезно. Привезти "гостинец"? Об этом же ничего не сказано. Итак, суть визита – переговоры. И здесь важно понять, что такое переговорная позиция.

Обратите внимание: у Москвы есть три инструмента. Первый – Мединский, которому сказали: сиди и не отсвечивай. Второй – Дмитриев, который фактически сорвал предыдущие этапы переговоров. И третий – Костюков, с которым сейчас ведутся контакты. Ключевое – правильно сыграть против этой триады. Но это возможно лишь сообща, если Украина и Европа действуют вместе, и при этом работает команда из Вашингтона. Тогда еще можно говорить о синхронных действиях. Сейчас же проблема очевидна.

– Чего вы ждете от этих переговоров? Появление на них Виткоффа и Кушнера говорит о том, что можно ожидать каких-то конкретных результатов?

– Это означает, что в этом процессе Америка будет реализовывать собственный интерес. А в схеме Дмитриев–Виткофф этот интерес не просто американский. Это общий интерес – российско-американский. Очевидно, что за этим стоит торг. Ведь схема работы Дмитриева – это всегда торг. Это означает, что уже определена какая-то сумма, какой-то объект, какой-то платеж, какая-то недвижимость, которой Москва планирует рассчитываться. В такой ситуации ждать чего-то хорошего от участия Кушнера и Виткоффа не стоит. Это очередная подстава. Это еще одна схема. И через несколько дней они ее раскроют. Собственно, Дмитриев и приезжал для того, чтобы навязать Виткоффу схему, которая впоследствии будет постоянно реализовываться в переговорах с украинской делегацией.

– А что конкретно россияне хотят от американцев на этом этапе?

– Первое – затягивание переговорного процесса. Второе – общий интерес, когда американцев все глубже и глубже втягивают в российские схемы. Если посмотреть на связи Трампа с 1986 года, там очень четко просматривается одна и та же модель. Его постепенно затягивали. Ему создавали проблемы – и тут же помогали эти проблемы решать. В результате его опутали крючками и шнурками настолько плотно, что сегодня за них очень легко дергать. И ему очень больно. Именно поэтому он продолжает идти по этой дороге. И именно это сейчас используется.

Почти каждый разговор – это либо подземный переход между Аляской и Камчаткой, либо торги, либо какие-то продажи акций, либо "освобождение за оставшиеся акции", либо освоение Арктики и так далее. Все эти схемы – за исключением, разве что, отдельных финансовых операций – заканчивались и закончатся ничем. Но это сладкие слова, как мед на душу Дональда Трампа. Потому что для него нарисованные, обещанные, словесные доллары – это все. Он не видит ничего, кроме долларов. Кто хочет понять, что это за человек, надо читать Мэри Трамп. Его племянница фактически препарировала его, как лягушку. Он там весь как на ладони.

То, что он говорит о "выполненных Путиным договоренностях", это проявление его природы. Он не может сказать: Путин меня использовал. Он не может признаться, что никаких "семи дней" не было. Было двое суток и то только без обстрелов энергетических островов. Он не признает этого. И здесь парадоксальная, но показательная вещь: еще с детства, даже когда он просто пакостил, он всегда делал виноватыми брата, сестер, мать – кого угодно. Только не себя. В этом его природа. Точно так же он ведет себя и тогда, когда врет. Он постоянно пытается отодвинуть от себя внимание. И нынешняя ситуация – точь-в-точь такая же. Это и есть суть Трампа. Поэтому очевидно, что сейчас ситуация для него развивается крайне неприятно. Но надо понимать: Москва эту слабость в переговорах обязательно будет использовать. Именно для этого и нужны все эти маневры Дмитриева, все эти сладкие предложения и "большие перспективы".