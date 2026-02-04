Россиянам придется платить за бюджетные дыры Кремля: проблемы с экономикой признал даже Путин

Путин публично признал замедление экономики РФ на фоне дефицита бюджета в 2,6% ВВП и падения нефтегазовых доходов почти на 24% в 2025 году. Чтобы закрыть бюджетную дыру, Кремль уже повышает налоги и акцизы, фактически перекладывая финансовое бремя войны и санкций на российских граждан.

Об этом пишет Forbes. 19 января министерство финансов России обнародовало отчет об исполнении федерального бюджета за 2025 год.

По официальным данным, дефицит составил 2,6% от ВВП – показатель, который Кремль пытается подать как "контролируемый", но который на фоне военных расходов выглядит тревожным сигналом. Еще более показательна ситуация с доходами от энергоресурсов. В 2025 году Россия заработала на нефти и газе 8,48 трлн рублей (около $111,2 млрд), что почти на четверть меньше, чем годом ранее.

Для бюджета, критически зависимого от экспорта энергоносителей, это означает системную проблему, а не временное колебание. На итоговой пресс-конференции в декабре 2025 года Путин признал, что рост ВВП замедлился до 1%. По его словам, это результат "сознательной политики" правительства и Центробанка, направленной на борьбу с инфляцией. Мол, замедление экономики – это "цена за качество макроэкономических показателей".

Впрочем, за этой риторикой скрывается простой факт, что денег в бюджете не хватает. И выход Кремль видит не в структурных реформах или сокращении военных расходов, а в повышении налогового давления на население и бизнес.

Практически сразу после заявлений Путина министерство финансов объявило о повышении акцизов с 20% до 22%. Кроме того, правительство ввело новые налоги на электронику – в частности смартфоны и ноутбуки. Формально это объясняют потребностями бюджета, фактически же это прямой удар по кошелькам граждан.

Бизнес отреагировал прогнозируемо – цены начали расти. Логистические компании повысили тарифы на 10-20%, сфера общественного питания, фитнеса, частной медицины и образования на 8-10%. Даже IT и цифровые сервисы, которые долгое время сдерживали цены, подорожали на 5-7%.

Сочетание налогового давления, инфляции и роста цен все сильнее ощущают обычные россияне. Недовольство растет и среди предпринимателей. Бизнес все пессимистичнее оценивает перспективы, ведь внутренний спрос падает, расходы растут, а доступ к кредитам остается ограниченным из-за жесткой денежно-кредитной политики.

Международные оценки подтверждают пессимистическую картину. Всемирный банк сообщает, что в 2025 году экономика РФ выросла лишь на 0,9%, тогда как в 2023-2024 годах рост достигал 4%. На 2026 год прогноз еще хуже – только 0,8%.

Эксперты объясняют это "искривленной войной экономикой", дефицитом рабочей силы, сокращением частного кредитования и переориентацией ресурсов на военно-промышленный комплекс вместо гражданского производства. Санкции Запада еще больше усугубили проблемы. Более тысячи иностранных компаний свернули или прекратили работу в России, бюджет потерял десятки миллиардов долларов.

Дополнительные ограничения против энергетического сектора и так называемого "теневого флота" сузили возможности экспорта нефти и газа. Ситуацию осложняет и война против Украины. Массовая мобилизация забрала из экономики сотни тысяч трудоспособных мужчин. Часть из них не вернется к работе из-за ранения или инвалидности. В результате промышленность и бизнес сталкиваются с острым дефицитом кадров, что напрямую бьет по производству и доходам.

Совокупность факторов создает для России риск рецессии уже в 2026 году. Даже в Кремле это признают, ведь министр экономического развития Максим Решетников ранее заявлял, что страна "на грани сползания в рецессию". Пока власть пытается латать бюджетные дыры простым способом перекладывая финансовое бремя на население.

