Королева Нидерландов стала резервисткой вооруженных сил. Фото

54-летняя королева Нидерландов Максима присоединится к резерву вооруженных сил страны. После прохождения короткого курса военной подготовки она будет служить на условиях неполного рабочего дня.

Видео дня

Об этом сообщает NOS. Пока не уточняется, в каком именно роде войск королева будет проходить службу.

Что известно

Отмечается, что резервистов обычно привлекают в чрезвычайных ситуациях, в частности во время наводнений или в военное время, при этом они могут выполнять широкий спектр задач: от киберспециалистов и охраны до участия в почетном карауле или службы в Королевском нидерландском оркестре Марехауссе.

Максима уже имеет определенный опыт взаимодействия с Королевской нидерландской армией. Так, в октябре 2025 года она участвовала в учениях вблизи Гардервейка.

"54-летняя королева подала заявку как раз вовремя. Чтобы подать заявку на работу резервистом на условиях неполного рабочего дня, нужно быть в возрасте не менее 55 лет", – говорится в материале.

Максима является не первым представителем королевской семьи, который сотрудничает с Министерством обороны. Принцесса Амалия недавно завершила базовую военную подготовку в Оборонном колледже, получила звание капрала.

Король Виллем-Александр имеет длительный опыт службы в вооруженных силах. Он проходил военную службу в Королевском флоте Нидерландов и до восшествия на престол занимал высокие офицерские звания резерва во флоте, сухопутных войсках, авиации и военной полиции.

В ближайшие годы государство планирует инвестировать в оборону миллиарды евро, что должно привести к существенному росту вооруженных сил и количества резервистов, поэтому решение Максимы стать резервисткой стало бесплатной и положительной рекламой этой службы.

Напомним, Нидерланды оказывают весомую поддержку Украине, так ранее стало известно, что наши Воздушные силы получат больше ракет для истребителей F-16. Амстердам выделит 250 миллионов евро, чтобы приобрести соответствующие боеприпасы в США. Также Украине пообещали дополнительную оборонную помощь на сумму 700 миллионов евро.

Как писал OBOZ.UA, в декабре 2025 года Украина и Нидерланды подписали важное соглашение "Build With Ukraine" о совместном производстве дронов. Оно будет распределено между двумя странами.

