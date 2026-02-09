Названы банки, которым доверяют украинцы: в каких предпочитают хранить деньги

По состоянию на 1 января общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,617 трлн грн. При этом большинство вкладов сделано в госбанки. А лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,073 млрд грн.

Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Там отметили: в иностранной валюте украинцы держат сумму, эквивалентную 544,4 млрд грн.

"Доля "ФОП" в структуре вкладчиков на 1 января 2026 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов – 12,5%. Сумма их вкладов – 201,8 млрд грн", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: большинство вкладчиков держат в банках от 10 до 200 000 грн. Таких 57,77% от общего числа.

Также изрядное количество украинцев имеют маленькие вклады – до 10 грн. Таких 58,67%.

Более 1 млн грн в банках держат лишь 0,21% вкладчиков. А от 200 000 до 600 000 грн – 1,39%.

В какие банки украинцы несут деньги

В то же время, отмечается, большинство украинцев хранят деньги в банках, долю в которых имеет государство. Таких 60,7% от общего количества.

Еще 21,9% сделали вклады в частные банки. А 17,4% – в банки иностранных групп.

