Льготная ипотека стала выгоднее аренды: в каких городах Украины снимать жилье уже не выгодно

Во Львове, Ужгороде, Луцке и Ивано-Франковске ежемесячные платежи по программе єОселя уже ниже средней стоимости аренды однокомнатных квартир. В большинстве других безопасных регионов выплаты по ипотеке лишь на 10-20% превышают аренду, поэтому при наличии первого взноса покупка жилья все чаще становится выгоднее долгосрочной аренды.

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Об этом свидетельствуют аналитические данные профильного агентства для поиска недвижимости. Согласно информации, после начала полномасштабной войны спрос на жилье в Украине существенно перераспределился. Западные области и относительно безопасные регионы столкнулись со стремительным ростом стоимости аренды из-за внутренней миграции населения.

В то же время государственная программа єОселя дала многим украинцам возможность приобрести собственное жилье на льготных условиях. В результате ежемесячные выплаты по кредиту в ряде городов уже приблизились к стоимости аренды или даже стали ниже ее.

Эксперты отмечают, что сегодня решение между арендой и покупкой уже не так очевидно, как раньше. Самая выгодная ситуация для покупателей наблюдается в западных регионах страны, где цены на аренду выросли больше всего.

Львов;

Во Львове аренда однокомнатной квартиры в среднем стоит 19 395 грн в месяц. В то же время ориентировочный ежемесячный платеж по программе єОселя во Львовской области составляет около 17 100 грн. Таким образом собственное жилье обходится примерно на 2 300 грн дешевле аренды.

Ивано-Франковск;

Похожая картина наблюдается в Ивано-Франковске. Медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры здесь достигла 17 203 грн, тогда как ориентировочный платеж за єОселею составляет около 14 700 грн. Разница превышает 2 500 грн ежемесячно в пользу собственного жилья.

Луцк;

В Луцке аренда однокомнатной квартиры составляет около 15 000 грн в месяц. Платеж по программе єОселя оценивается в 14 000 грн, что также делает покупку несколько выгоднее.

Ужгород;

Наибольшая разница зафиксирована именно в Ужгороде. Медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры здесь составляет 21 944 грн в месяц – это самый высокий показатель среди всех областных центров Украины. Для сравнения, ориентировочный платеж по программе єОселя на Закарпатье составляет около 15 700 грн. Разница превышает 6 тысяч гривен ежемесячно.

Где арендовать все еще дешевле

Несмотря на положительные тенденции для покупателей, в большинстве городов аренда пока остается немного дешевле выплат по ипотеке. В столице аренда однокомнатной квартиры стоит около 16 000 грн в месяц. В то же время платеж по программе єОселя составляет примерно 18 300 грн. Подобная ситуация наблюдается также в:

Виннице – 13 500 грн аренды против 15 100 грн платежа;

Тернополе – 13 162 грн против 14 800 грн;

Ровно – 11 990 грн против 14 300 грн;

Хмельницком – 11 500 грн против 13 100 грн;

Днепре – 11 000 грн против 13 400 грн;

Полтаве – 10 000 грн против 12 050 грн;

Житомире – 10 250 грн против 12 750 грн;

Черкассах – 11 000 грн против 12 000 грн.

В большинстве случаев разница составляет от 10% до 20%. Наибольший разрыв между арендой и выплатами по ипотеке наблюдается в городах, которые находятся близко к зоне боевых действий. Из-за рисков безопасности спрос на жилье там остается ниже, а арендные ставки значительно доступнее. Например:

Харьков – 6 500 грн аренды против 10 600 грн платежа;

Сумы – 6 800 грн против 11 500 грн;

Николаев – 6 200 грн против 11 100 грн;

Чернигов – 7 500 грн против 13 000 грн;

Запорожье – 7 000 грн против 9 830 грн;

Кропивницкий – 8 000 грн против 12 300 грн.

В этих городах аренда пока значительно выгоднее приобретения жилья в кредит. Самый высокий ориентировочный платеж по программе среди всех проанализированных регионов зафиксирован в Черновицкой области. Здесь ежемесячный платеж может достигать 19 650 грн.

Для сравнения, средняя аренда однокомнатной квартиры в Черновцах составляет около 13 182 грн. Эксперты отмечают, что выбор между арендой и покупкой зависит не только от ежемесячных расходов. Важными остаются наличие первого взноса, стабильный доход, планы по проживанию в конкретном городе и общая ситуация с безопасностью.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Польше планируют реформу рынка недвижимости и переписать правила покупки имущества для украинцев и других иностранных граждан. Главная цель правительства – полный перевод документооборота в электронную форму в систему CREWAN.

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