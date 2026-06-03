В Польше приняли для украинцев новые правила покупки недвижимости: что хотят изменить

В Польше планируют реформу рынка недвижимости и переписать правила покупки имущества для украинцев и других иностранных граждан. Главная цель правительства – полный перевод документооборота в электронную форму в систему CREWAN.

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О принятии соответствующего законопроекта 2 июня сообщили в Совете министров Польши. Изменения должны сделать документооборот быстрее, безопаснее и прозрачнее – они повлияют на несколько аспектов сделок.

Ускорение оформления и проверок

Ранее после подписания акта купли-продажи нотариус должен был в течение 7 дней отправить бумажную копию документа в MSWiA обычной почтой. Из-за этого министерство регулярно фиксировало задержки.

"Нотариусы будут отправлять документы в MSWiA исключительно в электронной форме, что ускорит весь процесс и облегчит контроль", – отметил представитель правительства Адам Шлапка.

Для украинцев это означает значительное ускорение регистрационных процедур и устранение риска того, что документы "потеряются" по дороге между ведомствами.

Более жесткий контроль за разрешениями на покупку

Поскольку данные теперь мгновенно будут попадать в реестр MSWiA, министерству станет значительно проще контролировать правомерность сделок. Новая цифровая система позволит автоматически выявлять попытки обойти это требование или оформить сделку без надлежащих документов.

Важное предостережение: для покупки любой недвижимости в приграничной зоне гражданам Украины (и другим гражданам стран-нечленов ЕС) в большинстве случаев нужно будет официальное разрешение от MSWiA.

Мониторинг покупки бизнеса и долей в компаниях

Если украинец покупает акции или доли в польской компании, которая владеет коммерческой недвижимостью или имеет право вечного пользования землей, нотариус так же мгновенно передаст эти данные в систему. При этом государство будет видеть структуру собственности компаний в режиме реального времени.

Повышение юридической безопасности сделок

Ранее из-за бумажной волокиты и задержек почты возникали ситуации, когда статус недвижимости в реестрах обновлялся слишком медленно. Электронный формат CREWAN обеспечит "чистоту" и уверенность в обороте недвижимости – это защитит украинских покупателей от риска заключить сделку по объекту, который параллельно проходит другие юридические процедуры или имеет скрытые обременения.

Новые правила вступят в силу через 3 месяца после их публикации в Вестнике законов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2025 году украинцы сохранили статус крупнейшей группы иностранных покупателей жилья в Польше и купили больше квартир, чем граждане 115 других стран в целом. Самой популярной является недвижимость в Варшаве, Кракове и Вроцлаве.

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