Курс доллара в банках пересек важную отметку: сколько теперь стоит валюта

Наличный курс доллара в Украине заметно повысился после рекорда в показателях Нацбанка. Так, 17 июля средняя стоимость наличного доллара в банках установилась на уровне 41,1/41,6 (покупка/продажа), впервые за долгое время поднявшись выше 41 грн и в покупке, и в продаже. Впрочем, банковский курс доллара не побил новых рекордов – в 2022-м он превышал и 42 грн.

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За неделю наличный курс доллара показал довольно ощутимый рост на 50-60 коп., свидетельствуют данные мониторинга. Небанковские обменники при этом предлагают "бакс" еще дороже, чем банки – в среднем по 40,11/41,71 грн, поднявшись на 20-30 коп. за последние сутки.

Национальный банк Украины (НБУ) ранее рассчитал официальный курсы доллара на 17 июля на максимальном уровне за всю историю. Так, курс доллара "по НБУ" составляет 41,26 грн/долл. Предыдущий рекорд действовал с 15 июля – он составлял 41,04 грн

Правительство при расчетах госбюджета на 2024 год исходило из девальвации примерно на 10% (42,1 грн/долл. на конец года, 40,7 грн/долл. – среднее по году). Сейчас курс все еще довольно далек от расчетного показателя на конец года. А, учитывая, что до этого он был ниже, у гривни все еще есть запас прочности, чтобы вписаться в бюджетный "прогноз", особенно по среднему курсу.

Курс доллара: где покупать и продавать валюту сегодня

Крупные коммерческие банки Украины сегодня, 17 июля, продают доллар по ценам в диапазоне 41,2-41,65 грн. А покупать американскую валюту они готовы по 40,5-41,2 грн.

Банк Курс доллара, покупка/продажа, грн Курс евро, покупка/продажа, грн ПриватБанк 40,9/41,5 44,35/45,35 Ощадбанк 41,1/41,6 44,75/45,55 ПУМБ 41,1/41,6 44,7/45,3 Сенс Банк 41,2/41,65 44,85/45,45 Универсал Банк 40,6/41,6 43,9/45,4 Райффайзен Банк 41/41,39 44,6/45,2 Укргазбанк 41,15/41,65 44,85/45,45 Креди Агриколь 41,1/41,65 44,85/45,45 Укрэксимбанк 41/41,6 44,85/45,6

Курсы валют в таблице взяты с сайтов банков и могут отличаться от фактической стоимости в кассах – иногда с клиентов взимают дополнительную комиссию. Узнать точный обменный курс можно, обратившись в кол-центр конкретного банка.

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, средний курс валют установился на уровне заметно выше банковского в покупке и немного выше в продаже – несколько ниже. Так:, американскую валюту "с рук" 17 июля предлагают по цене 41,57/41,7 грн (покупка/продажа).

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшие годы в Украине ожидается рост курса доллара, однако не резкий. Согласно одобренной правительством Бюджетной декларации на 2025-2027 год, в конце этого периода стоимость американской валюты будет находиться на уровне 46,4 грн.

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