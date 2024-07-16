Официальный курс резко вырос и достиг исторического уровня: что происходит с долларом

Национальный банк обновил официальный курс доллара на 17 июля до 41,26 грн. Чем не только установил исторический рекорд, но и превысил значение курса, заложенного правительством в Госбюджет-2024 – 40,7 грн. Впрочем, причин для паники нет, ведь не исключено, что в ближайшее время курс пойдет вниз – как уже бывало ранее. Кроме того, наличный курс уже давно превысил этот показатель.

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О повышении рассказали в самом НБУ. По данным которого:

по сравнению с курсом 16 июля, рост составил сразу 25 коп.;

предыдущий рекорд действовал с 15 июля – он составлял 41,04 грн.

Впрочем, стоит помнить: колебания официального курса являются обычным явлением. Как уже объяснял глава Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), наличный курс выше 40 грн/доллар в Украине фиксировался еще в июле 2022 года. И по прошествии почти двух лет ситуация на наличном валютном рынке "едва изменилась", отмечает нардеп.

Кроме того, он напомнил: правительство при расчетах проекта бюджета исходило из девальвации примерно на 10% (42,1 грн/долл. на конец года, 40,7 грн/долл. – среднее по году). Сейчас курс едва ли превышает расчетный показатель среднего по году. А, учитывая, что до этого он был ниже, у гривни все еще есть запас прочности, чтобы вписаться в бюджетный "прогноз".

По словам же руководителя департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталия Ваврищука, в краткосрочной перспективе в Украине все же не ожидается резкого изменения курса доллара. Соответственно, нет смысла скупать валюту в надежде в скором времени выгодно ее продать.

"Конечно, НБУ не дает никаких ориентиров по поводу динамики и глубины возможной девальвации курса, но на рынке сложилось понимание, что эти движения вряд ли будут резкими. Вряд ли мы будем видеть резкое изменение обменного курса за короткий промежуток времени", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшие же годы в Украине ожидается рост курса доллара, однако не резкий. Согласно одобренной правительством Бюджетной декларации на 2025-2027 год, в конце этого периода стоимость американской валюты будет находиться на уровне 46,4 грн, тогда как в бюджете-2024 этот показатель составляет 40,7 грн.

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