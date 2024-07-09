Курс доллара достиг исторического уровня: что происходит с валютой в Украине

Национальный банк Украины (НБУ) обновил официальный курс доллара на 10 июля и установил его на уровне 40,77 грн. Это новый исторический рекорд, но он превышает предыдущий максимум лишь на копейку. Также не исключено, что в ближайшее время курс пойдет вниз – как уже бывало ранее. А наличный курс в Украине уже достигал и более высоких значений.

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О повышении официально курса доллара рассказали в самом НБУ. По данным регулятора:

по сравнению с курсом 9 июля рост составил 7 коп.;

предыдущий рекорд действовал с 4 июля – он составлял 40,76 грн.

Евро также обновил максимум по официальному курсу. На 10 июля стоимость евровалюты установлена на уровне 44,08 грн. Эта отметка держится уже второй день.

Как объяснял глава Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), наличный курс выше 40 грн/доллар в Украине фиксировался еще в июле 2022 года. И по прошествии почти двух лет ситуация на наличном валютном рынке "едва изменилась", отмечает нардеп.

Кроме того, он напомнил: правительство при расчетах проекта бюджета исходило из девальвации примерно на 10% (42,1 грн/долл. на конец года, 40,7 грн/долл. – среднее по году). Сейчас курс едва ли превышает расчетный показатель среднего по году. А, учитывая, что до этого он был ниже, у гривни все еще есть запас прочности, чтобы вписаться в бюджетный "прогноз".

По словам руководителя департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталия Ваврищука, в краткосрочной перспективе в Украине все же не ожидается резкого изменения курса доллара. Соответственно, не смысла скупать валюту в надежде в скором времени выгодно ее продать.

Впрочем, отметил аналитик, постепенная девальвация украинской валюты все же будет происходить. Впрочем это не создаст "существенных неудобств" для населения и бизнеса, добавил Ваврищук.

"Конечно, НБУ не дает никаких ориентиров по поводу динамики и глубины возможной девальвации курса, но на рынке сложилось понимание, что эти движения вряд ли будут резкими. Вряд ли мы будем видеть резкое изменение обменного курса за короткий промежуток времени", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в ближайшие годы в Украине ожидается рост курса доллара – однако не резкий. Согласно одобренной правительством Бюджетной декларации на 2025-2027 год, в конце этого периода стоимость американской валюты будет находиться на уровне 46,4 грн.

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