Курс евро в Украине впервые в истории преодолел важную отметку: чего ожидать

Национальный банк Украины (НБУ) впервые рассчитал официальный курс евро к гривне на уровне более 44 грн/евро. За последние сутки евровалюта подорожала на 22 копейки. При этом доллар не бьет рекордов. А на наличном рынке в ближайшую неделю курс евро точно не превысит 46 грн, считают специалисты.

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О новом рекордной курсе сообщается на сайте НБУ. Так, официальный курс евро на 9 июля установлен на уровне 44,08 грн.

Официальный курс доллара тоже подрос, но не до максимального уровня. Так, на 9 июля НБУ рассчитал курс 40,7 грн/долл. Это:

на 16 коп. дороже, чем 8 июля;

на 6 коп. ниже исторического рекорда (40,76 грн/долл., был установлен 4 июля).

Как рассказал OBOZ.UA, начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, валютные коридоры как для евро, так и для доллара до конца этой недели (14 июля) сильно изменятся. Евровалюта на наличном рынке будет стоить в пределах 43-46 грн, подсчитал банкир.

Разница между курсами покупки и продажи валюты, по его словам, будет составлять до 1 грн на евро в банках. В обменниках спред может быть шире – до 1,3 грн.

"Можно ожидать, что любые изменения на валютном рынке без признаков хаоса или неконтролируемости. Ситуация на рынке остается достаточно прогнозируемой и это может продолжаться до второй половины августа", – считает Лесовой.

Также следует понимать, что на курс евро-гривня влияет и курс евро к доллару. Сейчас американская валюта дешевеет по отношению к европейской, а потому и курс евро в Украине растет активнее, чем курс доллара.

Как сообщал OBOZ.UA, в краткосрочной перспективе в Украине не ожидается резкого изменения курса доллара. Соответственно, украинцам не рекомендуют скупать валюту в надежде в скором времени выгодно ее продать.

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